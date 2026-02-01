28 декабря мужчину призвали в ряды Вооруженных сил Украины, и он стал на защиту Родины. Впрочем, 22 января 2026 года во время боевого слаживания (учений) его жизнь оборвалась. Об этом сообщает Козелецкий поселковый совет.

Что известно о Виталии Музыченко?

Виталий родился 25 февраля 1983 года в Киеве. Окончил гимназию №261 с отличием, учился в Киевском университете туризма, экономики и права на факультете экономики и права, где углубленно изучал английский язык.

После учебы работал менеджером в частной компании. Он был человеком принципов – ценил честность, порядочность и доброту. Любил музыку, играл на гитаре, писал песни, выступал на концертах.

Среди любимых занятий – рыбалка.

После начала полномасштабного вторжения России Виталий вместе с семьей переехал в Козелец.

Светлые воспоминания о Виталии Павловиче навсегда останутся в сердцах родных, друзей, собратьев, всех, кто его знал, любил и уважал. Скорбим вместе с Вами, низко склоняем головы в скорби. О дате и времени захоронения будет сообщено дополнительно,

– говорится в сообщении поселкового совета.

