28 декабря мужчину призвали в ряды Вооруженных сил Украины, и он стал на защиту Родины. Впрочем, 22 января 2026 года во время боевого слаживания (учений) его жизнь оборвалась. Об этом сообщает Козелецкий поселковый совет.
Смотрите также Это был ветеран, а люди его публично унизили: в ТЦК отреагировали на стрельбу на Житомирщине
Что известно о Виталии Музыченко?
Виталий родился 25 февраля 1983 года в Киеве. Окончил гимназию №261 с отличием, учился в Киевском университете туризма, экономики и права на факультете экономики и права, где углубленно изучал английский язык.
После учебы работал менеджером в частной компании. Он был человеком принципов – ценил честность, порядочность и доброту. Любил музыку, играл на гитаре, писал песни, выступал на концертах.
Среди любимых занятий – рыбалка.
После начала полномасштабного вторжения России Виталий вместе с семьей переехал в Козелец.
Светлые воспоминания о Виталии Павловиче навсегда останутся в сердцах родных, друзей, собратьев, всех, кто его знал, любил и уважал. Скорбим вместе с Вами, низко склоняем головы в скорби. О дате и времени захоронения будет сообщено дополнительно,
– говорится в сообщении поселкового совета.
Последние новости о потерях Украины
- Евгений Лукаш, молодой воин с Полтавщины, погиб на Сумском направлении, не дожив несколько дней до 19-летия. Прощание с Евгением состоялось 31 января в Лубнах, после чего его похоронили в селе Вязовок.
- В боях против российских оккупантов погибли Николай Васильчук и Игорь Худик из Тернопольской области. Николай Васильчук погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области, а Игорь Худик – в Запорожской области.
- Боевой медик Александра Лискунова погибла 26 января во время эвакуации раненых. Лискунова была заведующей медицинского пункта 32-го отдельного стрелкового батальона.