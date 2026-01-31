Инцидент произошел утром 31 января в Новогуйвинской общине. Об этом сообщает полиция.
Что известно о стрельбе между военным и гражданским?
К спору между военным и местным жителем впоследствии присоединились случайные прохожие. Между людьми началась потасовка. Во время нее военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета, который имел при себе.
Полицейские, что были на месте, быстро прекратили конфликт.
Ни одно гражданское лицо не пострадало. Сейчас правоохранители изучают обстоятельства происшествия.
Между тем в сети уже обнародовали видео момента конфликта. На нем слышен спор между военным и местным, который впоследствии перерастает в схватку. В какой-то момент военный выхватывает пистолет и делает произвольный выстрел. Между тем на видео видно работника полиции, который разнимает мужчин.
Другие конфликты с участием ТЦК
- В Умани мужчина напал на военнослужащего ТЦК с ножом во время проверки документов, нанеся удар по шее. Раненого солдата доставили в медучреждение, нападающего задержали и передали правоохранителям.
- 23 января в селе Солонка произошел конфликт между мужчиной и военнослужащими ТЦК во время оповещения. Мужчина бросил в них страйкбольную гранату и скрылся с места происшествия.
- 11 января в Кременце на Тернопольщине произошло ДТП с участием военного: автомобиль Mitsubishi L200 столкнулся с квадроциклом. После аварии водитель квадроцикла со знакомым избил 41-летнего военнослужащего ВСУ, который получил травмы лица. Нападавшие остановились только после приезда полиции. На место происшествия также приехал подполковник ТЦК, но он не проверял документы у гражданских, а обратился к военному.