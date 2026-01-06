Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал политолог Петр Олещук, отметив, что Владимир Путин может осознавать, что сценарий, который США реализовали в отношении Мадуро, гипотетически возможен и в отношении него. Недаром с ним в последнее время происходят странные вещи.
Читайте также Каракас за три часа: как американцы захватили Мадуро и почему Венесуэла – это предупреждение Трампа
Почему Путин практически исчез из публичного пространства?
"Думаю, что Путин со свойственной ему паранойей будет это все проецировать на себя. Ведь в свое время он очень возмущался из-за того, что сделали с Муаммаром Каддафи (премьер-министром Ливии – 24 Канал). Это для него было чем-то невероятным – как такое можно сделать с действующим диктатором?" – подчеркнул политолог.
Олещук обратил внимание на интересный момент, что Путин в последнее время в очередной раз нигде особо не появляется. Недавно показали пропагандистский новогодний сюжет, где он не присутствовал лично, а давал комментарий по телефону.
По этому поводу шутили что, Трамп говорил о Мадуро, который не успел добежать до своего бункера. А Путин предусмотрительно из своего бункера не вылезает,
– сказал он.
В то же время Трамп вряд ли имеет планы в отношении Путина такие же, которые он, по словам политолога, реализовал в отношении Мадуро.
Установка президента США на то, чтобы наладить отношения с Путиным, никуда не делась. И она будет оставаться доминирующей в отношениях между США и Россией, по крайней мере, во времена администрации Трампа,
– отметил он.
Однако косвенно Путин может воспринять эту ситуацию как возможную угрозу для себя
Более того, история, связана с задержанием Мадуро, по мнению Олещука, в конце концов не может не породить у Путина мысли о том, что произошла измена со стороны ближайшего окружения экс-президента Венесуэлы, которое вступило в сговор с американцами и сдало своего вождя.
"Путин после мятежа Евгения Пригожина уже вывел свою паранойю на невиданный ранее уровень, а сейчас он тем более будет ко всем присматриваться, не задумал ли кто-то измену и каким-то образом контактирует с врагами", – подчеркнул Петр Олещук.
Обратите внимание! На фоне событий в Венесуэле официальный русскоязычный и персидский аккаунты Госдепартамента США обнародовали такой текст: "Президент Трамп – человек дела. Не знали? Теперь знаете". Также было добавлено черно-белое фото президента США с подписью "Не играйте в игры с президентом Трампом".
Однако есть еще один неоднозначный момент – предупреждение, в частности для россиян, которое продемонстрировал Госдепартамент США. Это очевидный месседж для российского диктатора.
Как события в Венесуэле могут коснуться России?
Политолог Владимир Фесенко считает, что Трамп не реализует против Путина аналогичный сценарий, который он применил против Мадуро. Это связано с "принципиально другим уровнем рисков и статуса государства-оппонента".
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что Украине сейчас важно сохранить США как своего стратегического партнера, потому что если им удастся установить контроль над Венесуэлой, то Украина сможет получить определенные виды вооружения, которое Россия поставляла этой стране. Речь идет о самолетах Су-30, модернизированные С-300, ЗРК "Бук".
События в Венесуэле могут повлиять, по мнению кандидата экономических наук Ивана Уса, и на удешевление российской нефти Ее цена может упасть до 33 – 35 долларов за баррель. Для Кремля это будет означать, что он может продолжать войну в Украине и все потерять, или остановить продвижение и пытаться улучшить свою экономическую ситуацию.