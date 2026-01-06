В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко объяснил, почему это невозможно. Он также обратил внимание на более глубокую проблему современной международной политики – мир все чаще видит не силу права, а право силы.

Почему Трамп не задержит Путина?

Президент США не будет применять к Владимиру Путину сценарий, подобный действиям против режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Причина – принципиально другой уровень рисков и статуса государства-оппонента.

Политолог отметил, что еще в предвыборной стратегии Дональда Трампа тема Венесуэлы имела особое значение. Дело было не только в Мадуро – надо было показать силу, что именно США будут контролировать ситуацию на американском континенте.

Это был силовой, демонстративный акт. Поскольку он состоялся быстро и результативно, у Трампа возникла иллюзия, что подобные сценарии можно легко повторять,

– объяснил Фесенко.

Многие проводят параллели между так называемой "СВО" Путина и операцией США против режима Мадуро, ведь в основе лежит ставка на силу. Впрочем, по его словам, Трамп не будет действовать так же в отношении всех диктаторов.

Ничего подобного он не будет делать против Путина, Си Цзиньпина или даже Ким Чен Ына. Это ядерные государства, и там так быстро не получится,

– подчеркнул политолог.

Формы разные – у Путина против Украины, а у Трампа против Венесуэлы, и в отличие от Зеленского, Мадуро нелегитимный президент. К тому же к нему критически относились европейцы и американцы. Поэтому формально другая ситуация, чем в войне России против Украины, но принцип очень похож – ставка на военную силу и игнорирование суверенитета другой страны и международного права.

Как операция против Мадуро повлияет на Путина?