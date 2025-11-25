Машина двигалась к украинско-венгерской границе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГПСУ.
Смотрите также Тиса – не единственная опасность: видео с места, где уклонисты чаще всего пытаются сбежать за границу
Что известно о схеме инкассаторов?
Правоохранителям удалось разоблачить канал незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста.
Правоохранители при силовой поддержке военнослужащих отдела пограничной службы "Лужанка" и спецподразделения КОРД остановили инкассаторский автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками. В оборудованном бронекапсулой служебном авто одного из банков двое его сотрудников везли к границе с Венгрией "клиента",
– рассказали в ГПСУ.
Как рассказал Виталий Глагола, экипаж инкассаторского авто возил военнообязанных из Львова в Берегово.
Свои услуги организаторы преступной схемы оценивали в 16 500 долларов: 1 500 долларов за "трансфер" и 15 000 долларов за "доставку" до границы.
Последний их пассажир успел передать всего часть, а остальное должен был отдать уже на территории Венгрии. Границу он должен был перейти пешком.
Следствие по этому делу продолжается.
Задержание инкассаторов и уклониста: смотрите видео
Как уклонисты пытаются попасть в Румынию?
Пограничники отмечают, что постоянно патрулируют самый высокогорный участок украино-румынской границы, куда часто хотят сбежать уклонисты. Осмотр территории осуществляют, используя вертолеты и армейские грузовики-вездеходы.
Военнообязанным дельцы обещают "легкую прогулку" в Румынию за тысячи долларов. Но часто пограничникам приходится их не просто задерживать, а спасать.
Этот участок является смертельно опасным из-за высокогорья, холод, сложный рельеф и диких зверей.