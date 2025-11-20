Пограничники используют современную технику, в частности биспектральные камеры, чтобы противодействовать контрабандистам, хорошо знающим местность. О том, как работают пограничники на участке Мукачевского пограничного отряда, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Какие технологии способны остановить нарушителей на границе?

Основной инструмент наблюдения – 30-метровые мачты с биспектральными камерами, которые работают круглосуточно и "видят" на несколько километров.

"Больше всего проблем создают лица, которые занимаются переправкой людей. В основном это местные жители, которые хорошо знают участок и могут скрыть нарушителя даже у себя дома", – отметил Олег Легкий, начальник отделения инспекторов пограничной службы.

Биспектральные камеры с 50-кратным увеличением видят сквозь темноту и туман. Но главная работа остается за людьми.

Прогресс есть – как в техническом оснащении, так и в подготовке персонала. Сейчас большинство работников проходят обучение, выезжают за границу, в частности в Великобританию, участвуют в совместных тренировках. Это очень хорошо, ведь позволяет коллективу во время боевых задач четко знать, кто как действует,

– сказал Легкий.

Почему переплыть Тису практически невозможно?

После фронта и реабилитации пограничники возвращаются к охране границы, а на реках, например Тиса, они одновременно выполняют роль спасателей, потому что вода остается опасной для нарушителей.

Украинско-венгерский участок Тисы – это примерно 60 метров в ширину, глубина реки колеблется от полуметра до 10 метров, а течение чрезвычайно стремительное. Даже на моторном катере движение против течения дается очень трудно, поэтому переплыть ее, практически невозможно.

Сколько именно украинцев здесь утонули, доподлинно неизвестно. Но все, кто служит на реке, в один голос утверждают: преодолевать Тису никогда бы не решились.

Река бурная и холодная, сухие деревья в ней мешают, течение несет их, берега неустойчивые, а русло постоянно меняется. Даже мы, зная местность, после наводнения можем наткнуться там, где была глубина, на мель, или наоборот. Те, кто пытается ее пересечь, обычно этого не учитывают. Особенно опасно это зимой,

– отметил Василий Онуфрей, начальник отделения малого пограничного катера.

Почему горные и лесные участки границы также опасны?

Украино-венгерская граница состоит не только из реки Тиса, но и из "зеленой границы" – сухопутного участка с контрольно-следовой полосой, рокадной дорогой, забором из колючей проволоки и белыми столбиками, обозначающих границу между Украиной и Венгрией.

"Зеленая граница" опасна из-за диких животных – кабанов, волков и медведей, численность которых возросла из-за запрета охоты.

Даже человек, который знает зоопсихологию животных и ходит с автоматом, понимает, что встреча с кабаном может плохо закончиться. Кабаны быстрые, агрессивные, особенно самки с детенышами, и даже несколько выстрелов не всегда их останавливают. Кроме того, здесь случались волки и одичавшие собаки, поэтому встреча с дикими животными очень реальна,

– отметил Петр Ромик, пограничник-кинолог.

Горные участки границы с холодными реками, крутыми склонами и дикими животными очень опасны, и попытка нелегально их пересечь может закончиться трагедией. Несмотря на это, желающих рисковать не уменьшается, поэтому пограничники напоминают: опасность здесь на каждом шагу.

