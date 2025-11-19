В частности бойцы учатся копать окопы, правилам поведения с оружием, противодействовать российским БпЛА. О том, как проходит подготовка в одном из учебных центров Госпогранслужбы, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Смотрите также Настоящее поле боя: как пограничники отражают хакерские атаки

Война динамична: учиться новому следует постоянно

В учебном центре осваивают базовую военную подготовку. Тренировки проходят каждый день. Бойцы в частности отрабатывают новый метод передвижения, чтобы уберечься на фронте от вражеских растяжек и мин. Здесь новобранцев ожидает полоса препятствий; правила поведения под минометным огнем, во время вражеских сбросов; основы тактической медицины.

Старший преподаватель центра Эдуард Коновка убежден, что людей, с которыми нельзя работать, не существует, однако иногда нужно искать особый подход к каждому, такой же как к детям.

"Война меняется фактически каждую неделю. Мы постоянно это объясняем, что вот вчера это работало и книга так пишет, а сегодня уже это не работает. Вот, например, окоп. Если брать советские учебники, окоп должен быть 1,10 метров. Сейчас не так, делаем окопы полного профиля, что и демонстрируем именно здесь", – рассказал Коновка, старший преподаватель учебного центра.

Что рассказывают новобранцы?

Во время подготовки каждый имеет возможность определить для себя, что ему больше по душе. Например, новобранца Сергея, который сейчас проходит подготовку, заинтересовала работа снайпера. Хотя он размышляет над тем, что на службе ему может пригодиться то дело, которым он занимался более 20 лет в гражданской жизни.

Поскольку я имею опыт работы водителем, я не исключаю, что могу быть полезным на поле боя как водитель. Посмотрим, как будет дальше. Сейчас – обучение,

– озвучил Сергей, пограничник.

Еще один новобранец, который проходит подготовку в учебном центре в течение почти полтора месяца, рассказал, что решение защищать Украину принял по зову сердца. Говорит, что после этих учений дальше едет на следующие в другой город.

Буду учиться на кинолога. Сейчас хочется двигаться вперед, совершенствовать свои навыки, стать профессиональным военнослужащим, служить государству, служить украинскому народу,

– объяснил Станислав, пограничник.

В учебном центре констатируют, что между новобранцами не существует конкуренции. В основе для всех – братство и единство.

"Если к людям относиться как к людям, поворачиваться к ним лицом, соответственно – они платят той же монетой. Не могу сказать, что у нас все удается. Люди разные, но в целом, в большинстве случаев, опыт хороший", – подытожил Коновка, старший преподаватель центра.

После завершения курса бойцов ждет новый этап жизни. Усвоенные знания и навыки должны стать опорой в настоящем бою.

Как тренируют пограничников и их помощников?