Пограничные кинологи вместе со своими подопечными отрабатывают поиск наркотиков. За каждым шагом следит преподавательница Татьяна Головач. Она работает со слушателями всего несколько месяцев, но после выпуска из пограничной академии сразу начала обучать кинологов и их напарников. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

К собаке нужно найти подход Юлия Трофимюк рассказала, что обучать собак их учили в академии. Впрочем сложности возникают и в работе с людьми, ведь все они разные, и к каждому нужно находить свой подход. Кинолог добавила, что воспитывать четвероногого подопечного непросто. Чтобы работа шла успешно, собака, как и человек, должна быть в хорошем настроении. Найти общий язык с Дейзи помогают утренние прогулки.

Я могу утром к ней прийти, мы с ней пойдем гулять, и я уже вижу, настроена она на работу или не настроена. Потом ее переделать под себя, чтобы она могла нормально работать, очень трудно. У нее очень сложный характер,

– рассказала кинолог Юлия Трофимюк.

Кинолог добавила, что Дейзи гордая, своенравная, но одновременно – как и присуще бельгийской овчарке – очень умная и способная. Работать с ней крайне сложно.

"Я приехала, и на второй или третьей неделе моего пребывания здесь мне сказали покупать магний "B6-Антистресс". Я сначала не поверила, но потом – да. Собака тебя не слушается, а тебе хочется, чтобы она сразу все умела. Уже почти доходило до слез дома, я считала, что я уже не справлюсь, что я не достойна этого звания – "кинолог". Но потом взяла себя в руки, ведь я очень хотела на эту должность", – добавила кинолог.

Воспитание четвероногого похоже на актерство

Кинолог Владислав Насиров рассказал, что его любимец Хатик ни на шаг от своего хозяина не отходит. Работать с Хатиком – сплошное удовольствие: спокойный, сообразительный и, главное, очень послушный.

Он достаточно умный, легко поддается обучению. Благодаря его характеру, когда у нас идет обучение, он все умеет и при этом не срывается, никуда не бежит, он контролируемый – и это способствует легкому обучению. И вообще – супер",

– отметил кинолог Владислав Насиров.

Пограничники отмечают, что работу со служебной собакой можно сравнить разве что с театральным искусством: она всегда напоминает небольшой спектакль.

"Кинология подходит для людей, которые хотят быть актерами. Вот он любит эту актерскую игру, и для собаки так же. Когда мы начинаем игру, тренировки – это и есть игра, мы должны быть актерами. Какое-то классное действие, эмоция. Это действительно как спектакль. Как в театре. Я могу быть целый день серьезный, но к собаке я должен подходить с позитивом, чтобы все получалось", – сказал Насиров.

Кинолог Артур Ковальчук отметил, что вместе со своим бельгийцем тренируется задерживать нарушителей. К этому направлению подготовки – свои требования: характер, решительность, четкое взаимодействие по команде. И хотя на службе такой пес – настоящий боец, и вне ее – друг и любимец семьи.

Корм у меня был, когда я его только взял, – во всех куртках, во всех карманах, штанах. Жена постоянно ругалась: стирка как не бросит – там корм. Постоянно он со мной, я к нему привык,

– добавил Артур Ковальчук.

Служебная жизнь для собаки – это не просто "работа", а что-то вроде игры с лучшим другом. Только вот игроки – настоящие бойцы с большим сердцем.