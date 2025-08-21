Прикордонні кінологи разом зі своїми підопічними відпрацьовують пошук наркотиків. За кожним кроком стежить викладачка Тетяна Головач. Вона працює зі слухачами всього кілька місяців, але після випуску з прикордонної академії одразу почала навчати кінологів та їхніх напарників. Детальніше про це розповідає 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

До собаки потрібно знайти підхід Юлія Трофимюк розповіла, що навчати собак їх навчали в академії. Втім складнощі виникають і в роботі з людьми, адже всі вони різні, і до кожного потрібно знаходити свій підхід. Кінологиня додала, що виховувати чотирилапого підопічного непросто. Щоб робота йшла успішно, собака, як і людина, має бути в гарному настрої. Знайти спільну мову з Дейзі допомагають ранкові прогулянки.

Я можу зранку до неї прийти, ми з нею підемо гуляти, і я вже бачу, налаштована вона на роботу чи не налаштована. Потім її переробити під себе, щоб вона могла нормально працювати, дуже важко. У неї дуже складний характер,

– розповіла кінологиня Юлія Трофимюк.

Кінологиня додала, що Дейзі горда, норовлива, але водночас – як і притаманно бельгійській вівчарці – дуже розумна та здібна. Працювати з нею вкрай складно.

"Я приїхала, і на другий чи третій тиждень мого перебування тут мені сказали купувати магній "B6-Антистрес". Я спочатку не повірила, але потім – так. Собака тебе не слухається, а тобі хочеться, щоб вона відразу все вміла. Вже майже доходило до сліз вдома, я вважала, що я вже не впораюсь, що я не варта цього звання – "кінолог". Але потім взяла себе в руки, адже я дуже хотіла на цю посаду", – додала кінологиня.

Виховання чотирилапого схоже на акторство

Кінолог Владислав Насіров розповів, що його улюбленець Хатік ні на крок від свого господаря не відходить. Працювати з Хатіком – суцільне задоволення: спокійний, кмітливий і, головне, дуже слухняний.

Він досить розумний, легко піддається навчанню. Завдяки його характеру, коли у нас йде навчання, він усе вміє і водночас не зривається, нікуди не біжить, він контрольований – і це сприяє легкому навчанню. І взагалі – супер",

– зазначив кінолог Владислав Насіров.

Прикордонники зазначають, що роботу зі службовим собакою можна порівняти хіба що з театральним мистецтвом: вона завжди нагадує невеличку виставу.

"Кінологія підходить для людей, які хочуть бути акторами. От він любить цю акторську гру, і для собаки так само. Коли ми починаємо гру, тренування – це і є гра, ми маємо бути акторами. Якась класна дія, емоція. Це справді як спектакль. Як у театрі. Я можу бути цілий день серйозний, але до собаки я маю підходити з позитивом, щоб усе виходило", – сказав Насіров.

Кінолог Артур Ковальчук зазначив, що разом зі своїм бельгійцем тренується затримувати порушників. До цього напряму підготовки – свої вимоги: характер, рішучість, чітка взаємодія по команді. І хоча на службі такий пес – справжній боєць, та поза нею – друг та улюбленець родини.

Корм у мене був, коли я його тільки взяв, – в усіх куртках, у всіх кишенях, штанах. Дружина постійно сварилася: прання як не кине – там корм. Постійно він зі мною, я до нього звик,

– додав Артур Ковальчук.

Службове життя для собаки – це не просто "робота", а щось на кшталт гри зі найкращим другом. Тільки от гравці – справжні бійці з великим серцем.