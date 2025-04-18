Ліквідовано 18 окупантів. Про це у п'ятницю, 18 квітня, повідомили в Державній прикордонній службі України, передає 24 Канал.

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Яка ситуація біля Вовчанська

Бійці підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку уразили місця зосередження особового складу противника.

Зокрема, воїни знищили склад з паливно-мастильними матеріалами та інженерну техніку окупантів. Завдяки розвідувально-ударним групам та мінометним розрахункам знешкоджено 18 загарбників.

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам на Харківщині,

– йдеться в повідомленні.

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До слова, раніше Держприкордонслужба показала відбиття російського штурму. "Закріпили результат нічні бомбери Vampire, які успішно відпрацювали по місцях схову ворожого БК", – додали воїни.