В специализированном Центре кибербезопасности специалисты мониторят ситуацию, анализируют угрозы и дают отпор хакерским группам, обычно аффилированным с российскими спецслужбами. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Как ГПСУ противостоит хакерским атакам

Миссия кибервойск – защитить информационные ресурсы, от которых зависит безопасность государственной границы и страны в целом.

Враг постоянно пытается получить доступ к данным, которые циркулируют в информационно-коммуникационных системах ГПСУ,

– сказал начальник управления связи и информационных систем ГПСУ Николай Лущик.

Российские хакерские группировки действуют под прикрытием или в прямой координации с ФСБ и главным управлением генштаба России. Их цели – разнообразны: от кражи персональных данных украинцев и информации о перемещении военных грузов до попыток дестабилизировать работу пунктов пропуска.

Чтобы противостоять таким мощным угрозам, украинские киберпограничники постоянно совершенствуются. Это касается и техники, и профессионального уровня. Обучение по международным стандартам, передовые программные продукты и, что очень важно, обмен опытом с коллегами из других ведомств и стран-партнеров. По словам офицеров, иногда приходится действовать интуитивно, ведь враг постоянно меняет тактику.

С начала года зафиксировано 29 кибератак со стороны страны-агрессора и аффилированных структур. Все атаки успешно отражены,

– отметил Лущик.

И все же, по словам самих военных, наиболее эффективная подготовка – участие в национальных и международных киберсоревнованиях. Потому что это не просто игра, а возможность испытать собственные силы в условиях, максимально приближенных к реальным.

Кстати, недавно пограничная команда по кибербезопасности завоевала первое место на соревнованиях Международного форума киберустойчивости 2025. Говорят, что такие мероприятия помогают не только проверить себя, но и понять логику нападающих.