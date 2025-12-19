На месте работают спасательные и коммунальные службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Одесскую ОГА и заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Что известно об атаке на трассу Одесса-Рени?

В ночь на 19 декабря враг атаковал объект транспортной инфраструктуры в Одесском районе. Для этого он применил беспилотники.

Движение транспорта по трассе Одесса-Рени временно остановлено в обоих направлениях.

Спасательные и коммунальные службы работают на месте удара.

Движение ограничено на дороге М-15 (от дорожной станции патрульной полиции "Два Столба" в направлении поселка Маяки). Отвод осуществляется на автодорогу М-16 в направлении Кучурганов.

Перекрыт заезд с дороги М-05 Киев-Одесса, а также ограничено движение от села Сафьяны – выезда из Измаила в направлении Маяков.

В течение последней недели враг несколько раз атаковал мосты в Затоке и Маяках. Как отметил в эфире 24 канала Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист по связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки, подобными ударами россиянами пытаются отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области, то есть выход к логистике на Дунае.

Какие последствия ночной атаки в Одесской области?