Як хочуть продовжити заборону?
Експорт бензину та дизеля з Росії можуть заборонити ще на два місяці – до лютого 2026 року, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
За даними джерел у понеділок, 15 грудня, російський віцепрем’єр Олександр Новак провів нараду щодо ситуації на паливному ринку. Участь у ній взяли:
- посадовці Міністерства енергетики;
- Федеральна антимонопольна служба;
- представники нафтових компаній.
Після цієї зустрічі в уряді запевнили, що виробники палива нібито забезпечують баланс постачань.
Спостерігається тенденція до зниження цін на паливо в малому оптовому сегменті. Сільгоспвиробникам постачають необхідні обсяги пального,
– зауважили урядовці.
Однак джерела наголошують, що продовження експортних обмежень не виключають, хоча рішення поки не ухвалене.
Зауважимо, що паливна криза в Росії ще далеко не завершилася. Про це свідчать проблеми з постачанням бензину та дизелю на окуповані українські території, які потерпають від дефіциту.
Зокрема, у Криму, знову фіксують перебої з паливом на АЗС, навіть попри запроваджені ліміти на продаж в одні руки, повідомляє Центр вивчення окупації.
Варто знати! Вперше Росія заборонила експорт бензину наприкінці липня 2025 року через різке підвищення цін. А наприкінці вересня Кремль ухвалив продовжив заборону на вивезення бензину для всіх компаній, у тому числі й виробників, до кінця року. Також уряд увів заборону на експорт дизелю для непрофільних компаній.
Які ціни на бензину Росії?
Запевнення Новака у тому, що ціни на пальне в Росії знизилися, теж, м'яко кажучи, не відповідають дійсності. Наразі росіяни змушені платити за бензин більше, ніж американці.
За даними Служби зовнішньої розвідки, різниця відчутна:
- В Америці нині роздрібна ціна на бензин зараз в середньому складає 2,98 долара за галон, або близько 60,3 рубля за літр;
- Тоді як у Росії ціна за то же об'єм становить 67,1 рубля.
Це пояснюється тим, що в США половина ціни бензину формується на основі вартості нафти, ще 17% складають податки. А в Росії на податки припадає аж 60% ціни пального.
Важливо! Оскільки російська влада намагається компенсувати втрати доходів до бюджету за рахунок підвищення податків, ціни на бензин у Росії, на думку, експертів, лише продовжать рости.
Які проблеми у Росії з паливом?
Москва планує відмовитися від прив’язки роздрібних цін на пальне до споживчої інфляції. Натомість у Росії хочуть запровадити композитний індекс ціноутворення. Фахівці прогнозують, що підвищення цін через це сягне 15–17 % і відбудеться вже у 2026 – 2027 роках.
Крім того, у Кремля виникають проблеми з автомобільним газом. На півдні країни його запаси швидко скорочуються через дефіцит та перенаправлення на потреби військово-промислового комплексу і фронту. Очікується, що в найближчі місяці ситуація буде тільки погіршуватися.
На додачу до всього дефіцит пального поглиблюють атаки українських дронів на нафтопереробні заводи Росії, які не припиняються. За підрахунками, лише після серпневих атак НПЗ скоротили потужності переробки нафти на 17% – до близько 1,1 мільйона барелів на добу.