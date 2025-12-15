Як хочуть продовжити заборону?

Експорт бензину та дизеля з Росії можуть заборонити ще на два місяці – до лютого 2026 року, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

За даними джерел у понеділок, 15 грудня, російський віцепрем’єр Олександр Новак провів нараду щодо ситуації на паливному ринку. Участь у ній взяли:

посадовці Міністерства енергетики;

Федеральна антимонопольна служба;

представники нафтових компаній.

Після цієї зустрічі в уряді запевнили, що виробники палива нібито забезпечують баланс постачань.

Спостерігається тенденція до зниження цін на паливо в малому оптовому сегменті. Сільгоспвиробникам постачають необхідні обсяги пального,

– зауважили урядовці.

Однак джерела наголошують, що продовження експортних обмежень не виключають, хоча рішення поки не ухвалене.

Зауважимо, що паливна криза в Росії ще далеко не завершилася. Про це свідчать проблеми з постачанням бензину та дизелю на окуповані українські території, які потерпають від дефіциту.

Зокрема, у Криму, знову фіксують перебої з паливом на АЗС, навіть попри запроваджені ліміти на продаж в одні руки, повідомляє Центр вивчення окупації.

Варто знати! Вперше Росія заборонила експорт бензину наприкінці липня 2025 року через різке підвищення цін. А наприкінці вересня Кремль ухвалив продовжив заборону на вивезення бензину для всіх компаній, у тому числі й виробників, до кінця року. Також уряд увів заборону на експорт дизелю для непрофільних компаній.

Які ціни на бензину Росії?

Запевнення Новака у тому, що ціни на пальне в Росії знизилися, теж, м'яко кажучи, не відповідають дійсності. Наразі росіяни змушені платити за бензин більше, ніж американці.

За даними Служби зовнішньої розвідки, різниця відчутна:

В Америці нині роздрібна ціна на бензин зараз в середньому складає 2,98 долара за галон, або близько 60,3 рубля за літр ;

; Тоді як у Росії ціна за то же об'єм становить 67,1 рубля.

Це пояснюється тим, що в США половина ціни бензину формується на основі вартості нафти, ще 17% складають податки. А в Росії на податки припадає аж 60% ціни пального.

Важливо! Оскільки російська влада намагається компенсувати втрати доходів до бюджету за рахунок підвищення податків, ціни на бензин у Росії, на думку, експертів, лише продовжать рости.

Які проблеми у Росії з паливом?