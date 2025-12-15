Как хотят продлить запрет?

Экспорт бензина и дизеля из России могут запретить еще на два месяца – до февраля 2026 года, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По данным источников в понедельник, 15 декабря, российский вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Участие в нем приняли:

должностные лица Министерства энергетики;

Федеральная антимонопольная служба;

представители нефтяных компаний.

После этой встречи в правительстве заверили, что производители топлива якобы обеспечивают баланс поставок.

Наблюдается тенденция к снижению цен на топливо в малом оптовом сегменте. Сельхозпроизводителям поставляют необходимые объемы горючего,

– отметили чиновники.

Однако источники отмечают, что продолжение экспортных ограничений не исключают, хотя решение пока не принято.

Заметим, что топливный кризис в России еще далеко не завершился. Об этом свидетельствуют проблемы с поставками бензина и дизеля на оккупированные украинские территории, которые страдают от дефицита.

В частности, в Крыму, снова фиксируют перебои с топливом на АЗС, даже несмотря на введенные лимиты на продажу в одни руки, сообщает Центр изучения оккупации.

Стоит знать! Впервые Россия запретила экспорт бензина в конце июля 2025 года из-за резкого повышения цен. А в конце сентября Кремль постановил продлил запрет на вывоз бензина для всех компаний, в том числе и производителей, до конца года. Также правительство ввело запрет на экспорт дизеля для непрофильных компаний.

Какие цены на бензин России?

Заверения Новака в том, что цены на топливо в России снизились, тоже, мягко говоря, не соответствуют действительности. Сейчас россияне вынуждены платить за бензин больше, чем американцы.

По данным Службы внешней разведки, разница ощутима:

В Америке сейчас розничная цена на бензин сейчас в среднем составляет 2,98 доллара за галлон, или около 60,3 рубля за литр ;

; Тогда как в России цена за тот же объем составляет 67,1 рубля.

Это объясняется тем, что в США половина цены бензина формируется на основе стоимости нефти, еще 17% составляют налоги. А в России на налоги приходится аж 60% цены горючего.

Важно! Поскольку российские власти пытаются компенсировать потери доходов в бюджет за счет повышения налогов, цены на бензин в России, по мнению, экспертов, только продолжат расти.

Какие проблемы у России с топливом?