Детальніше про наслідки обстрілів 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, пояснивши, що місцева влада у співпраці з владою Молдови оперативно намагаються розв'язати проблеми, що виникли після масованих обстрілів.

Як живе Одещина після ударів по мостах?

Росіяни цілеспрямовано б'ють по об'єктах критичної, цивільної та енергетичної інфраструктури на Одещині. Останніми днями удари особливо посилилися по стратегічно важливих мостах. Зокрема, по мосту який з'єднує Одесу та Ізмаїл.

Ворог намагається повністю відрізати українське Придунав'я від основної частини Одеської області. Так вони хочуть зашкодити нашій логістиці. На сьогодні ОВА доклала максимально зусиль, відпрацьовуються нові логістичні й транспортні схеми, аби не допустити того, на що ворог сподівається – створення максимальної катастрофи. Цьому вдалося запобігти,

– зазначив Сергій Братчук.

Альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону вже працює. Варто додати, що до процесу долучилася і влада Молдови, аби забезпечити людей продовольством, медикаментами тощо.

"Сам міст, на превеликий жаль, серйозно пошкоджений. Ситуація складна, але контрольована. Деякі телеграм-канали вкидали інформацію, що в Одесі на АЗС утворилися черги за пальним, показуючи чергу з 4 автівок. Але це звичайна черга, проблем з пальним немає", – наголосив Братчук.

Важливо! Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що цінових коливань, зокрема, зростання ціни на пальне через удари Росії не буде. Уряд також забезпечує стабільну роботу банківської та платіжної систем.

Водночас справді можуть виникати логістичні труднощі через ушкодження моста. Але над цим питанням вже працюють відповідні служби. Братчук закликав людей не панікувати, адже влада робить все можливе, аби мінімізувати наслідки атак.

Що відомо про обстріли Одещини?