Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Які зміни руху можливі?

За даними міської ради, проїзд мостом на вулиці Городоцькій може бути обмежений. У разі повного перекриття руху громадський транспорт здійснюватиме об’їзд по вулиці Авіаційній. Це стосується автобусних маршрутів № 14, 52, 84, 92.

Крім того, через традиційний затор на вул. Хуторівці (ринок не працює під час повітряної тривоги й автомобілі очікують заїзду на ринок) тролейбус № 38 вже тимчасово курсує через Автовокзал,

– ідеться у повідомленні.

Що відомо про масовану атаку?