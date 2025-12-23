Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

Які зміни руху можливі?

За даними міської ради, проїзд мостом на вулиці Городоцькій може бути обмежений. У разі повного перекриття руху громадський транспорт здійснюватиме об’їзд по вулиці Авіаційній. Це стосується автобусних маршрутів № 14, 52, 84, 92.

Крім того, через традиційний затор на вул. Хуторівці (ринок не працює під час повітряної тривоги й автомобілі очікують заїзду на ринок) тролейбус № 38 вже тимчасово курсує через Автовокзал,
– ідеться у повідомленні.

Що відомо про масовану атаку?

  • Під час тривоги на Івано-Франківщині прогриміли вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух дронів на регіон. Місцева влада повідомляла, що гучно через роботу ППО по російських безпілотниках.

  • Також начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що сили ППО активно працюють в області по ворожих цілях і вже є підтверджені знищення ворожих літальних об'єктів. Є знеструмлення.

  • Крім вищезгаданого, впродовж ночі вибухи чули також у Сумській області. Обласна військова адміністрація повідомила про наслідки у районах Шостки та Конотопа, зокрема перебої з електропостачанням.