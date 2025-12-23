Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.
Які зміни руху можливі?
За даними міської ради, проїзд мостом на вулиці Городоцькій може бути обмежений. У разі повного перекриття руху громадський транспорт здійснюватиме об’їзд по вулиці Авіаційній. Це стосується автобусних маршрутів № 14, 52, 84, 92.
Крім того, через традиційний затор на вул. Хуторівці (ринок не працює під час повітряної тривоги й автомобілі очікують заїзду на ринок) тролейбус № 38 вже тимчасово курсує через Автовокзал,
– ідеться у повідомленні.
Що відомо про масовану атаку?
Під час тривоги на Івано-Франківщині прогриміли вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух дронів на регіон. Місцева влада повідомляла, що гучно через роботу ППО по російських безпілотниках.
Також начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що сили ППО активно працюють в області по ворожих цілях і вже є підтверджені знищення ворожих літальних об'єктів. Є знеструмлення.
Крім вищезгаданого, впродовж ночі вибухи чули також у Сумській області. Обласна військова адміністрація повідомила про наслідки у районах Шостки та Конотопа, зокрема перебої з електропостачанням.