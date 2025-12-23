Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

Какие изменения движения возможны?

По данным городского совета, проезд по мосту на улице Городоцкой может быть ограничен. В случае полного перекрытия движения общественный транспорт будет осуществлять объезд по улице Авиационной. Это касается автобусных маршрутов № 14, 52, 84, 92.

Кроме того, через традиционный затор на ул. Хуторивке (рынок не работает во время воздушной тревоги и автомобили ожидают заезда на рынок) троллейбус № 38 уже временно курсирует через Автовокзал,

– говорится в сообщении.

Что известно о массированной атаке?