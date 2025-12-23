Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.
Смотрите также Очередной террор россиян: какие последствия массированной атаки на Украину 23 декабря
Какие изменения движения возможны?
По данным городского совета, проезд по мосту на улице Городоцкой может быть ограничен. В случае полного перекрытия движения общественный транспорт будет осуществлять объезд по улице Авиационной. Это касается автобусных маршрутов № 14, 52, 84, 92.
Кроме того, через традиционный затор на ул. Хуторивке (рынок не работает во время воздушной тревоги и автомобили ожидают заезда на рынок) троллейбус № 38 уже временно курсирует через Автовокзал,
– говорится в сообщении.
Что известно о массированной атаке?
Во время тревоги на Ивано-Франковщине прогремели взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении дронов на регион. Местные власти сообщали, что громко из-за работы ПВО по российским беспилотникам.
Также начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что силы ПВО активно работают в области по вражеским целям и уже есть подтвержденные уничтожения вражеских летательных объектов. Есть обесточивание.
Кроме вышеупомянутого, в течение ночи взрывы слышали также в Сумской области. Областная военная администрация сообщила о последствиях в районах Шостки и Конотопа, в частности перебои с электроснабжением.