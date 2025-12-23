Про роботу там ППО повідомили місцеві спільноти, зокрема "Рівне Головне". 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Вибухи у Рівненській області 23 грудня: що відомо?

Повітряну тривогу у Рівненській області, а саме у Рівненському районі, оголосили о 04:14. Повітряні сили та моніторингові спільноти повідомляли про багато "Шахедів", які летіли на Захід України у цей час.

До самого міста Рівне наближалися близько 6 БпЛА російської армії. О 04:56 місцеві повідомили у соціальних мережах про звуки вибухів. А спільноти у телеграмі уточнили, що Протиповітряна оборона вже збиває дрони.

Упродовж ночі вибухи чули також у Сумській області. Тамтешня ОВА повідомила про наслідки у районах Шостки та Конотопа, зокрема перебої з електропостачанням.

