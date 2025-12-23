Про це повідомили у Сумській ОВА. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.
Хронологія атаки Україна під масованою атакою "Шахедів": куди прямують ворожі цілі
Що відомо про повітряну атаку на Сумщину вночі 23 грудня?
Уночі 23 грудня в Україні триває масована повітряна атака російської армії. Серед іншого під удар потрапила й Сумська область.
Військова адміністрація інформує, що найбільше постраждала північ Сумщини, зокрема від ударів БпЛА. Влучання є у районах Шостки та Конотопа. Мовиться про цивільну інфраструктуру.
Попередньо, люди не постраждали. Одначе є перебої з електропостачанням. Інформацію щодо всіх наслідків атак ворога уточнюють.
Важливо! Стежити за розвитком подій під час атак ворога та читати оперативну інформацію про тривоги, вибухи та інші важливі повідомлення можна у телеграм-каналі 24 Каналу.
Що слід знати про масовану атаку 23 грудня на Україну?
- Росія підняла у повітря цілу низку стратегічних бомбардувальників, це Ту-95МС та Ту-160. Вони летять курсом на потенційні зони пусків крилатих ракет.
- Вже триває масована атака дронів. Наразі вони не підлітають до обласних центрів та прямують переважно західним курсом. У морі також є щонайменше два носії "Калібрів".