Об этом сообщили в Сумской ОВА. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

Что известно о воздушной атаке на Сумщину ночью 23 декабря?

Ночью 23 декабря в Украине продолжается массированная воздушная атака российской армии. Среди прочего под удар попала и Сумская область.

Военная администрация информирует, что больше всего пострадала север Сумщины, в частности от ударов БпЛА. Попадание есть в районах Шостки и Конотопа. Речь идет о гражданской инфраструктуре.

Предварительно, люди не пострадали. Однако есть перебои с электроснабжением. Информацию о всех последствиях атак врага уточняют.

Что следует знать о массированной атаке 23 декабря на Украину?