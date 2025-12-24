Про те, де зараз рухаються ворожі цілі та де існує небезпека, 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дрони атакують Україну: що відомо?

19:54, 24 грудня

Чернігів - перебувайте в укриттях.

19:38, 24 грудня

Харків – над містом ворожі БпЛА.

19:26, 24 грудня

Швидкісна ціль на Харків.

18:41, 24 грудня

Сумщина: БпЛА в напрямку Лебедина з півночі.

Продовжує рух на Полтавщину (вектор – Гадяч)

18:15, 24 грудня

Чернігівщина: БпЛА на Чернігів із заходу та на Городню/Ріпки зі сходу.

18:08, 24 грудня

Сумщина: БпЛА в напрямку Сум з півдня.