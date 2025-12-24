Про те, де зараз рухаються ворожі цілі та де існує небезпека, 24 Канал пише з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Дрони атакують Україну: що відомо?
Чернігів - перебувайте в укриттях. Харків – над містом ворожі БпЛА. Швидкісна ціль на Харків. Сумщина: БпЛА в напрямку Лебедина з півночі. Продовжує рух на Полтавщину (вектор – Гадяч) Чернігівщина: БпЛА на Чернігів із заходу та на Городню/Ріпки зі сходу. Сумщина: БпЛА в напрямку Сум з півдня.
