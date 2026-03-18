Детальніше йдеться у плані, переклад якого опублікувала "Європейська правда".

Як Молдова планує повертати Придністров'я?

Документ представив віцепрем'єр, відповідальний за реінтеграцію Придністров'я Валеріу Ківерь під час візиту у Брюссель 12 – 13 березня. Зазначається, що план був підготовлений у лютому 2026 року і його ще можуть допрацьовувати.

Загалом він описує етапи та принципи об'єднання держави дипломатичним шляхом. Серед основних передумов повернення регіону – повна його демілітаризація та демократизація. Відбуватись це має із дотриманням кордонів Молдови від 23 червня 1990 року.

Згідно з планом, уряду Молдови важливо залучити міжнародну цивільну місію або адміністрацію. Планується, що вона буде контролювати безпекові питання та поступово передати повноваження владі Молдови після демілітаризації.

Також вона має гарантувати, що "всі її сторони докладуть зусиль для нейтралітету, неупередженості та легітимності цієї місії".

Економічна інтеграція передбачає єдині податкові, митні та торгівельні правила. Також планують створити спеціальний фонд конвергенції для підтримки цього процесу. Його наповнюватимуть національними та міжнародними внесками.

Щодо жителів регіону, то план їм пропонує гарантії. Серед них право на громадянство та амністія для посадовців, які не причетні до порушень прав людини. Соціальні виплати обіцяють на щонайменше тому рівні, що був до об'єднання.

У документі зазначено, що реінтеграція має відбуватися разом із курсом Молдови на вступ до Євросоюзу. Водночас допускається призупинення дії норм ЄС у регіоні під час офіційного вступу країни.

