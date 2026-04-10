Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Демченко заметил, что вражеские войска уже активно работают над созданием так называемых буферных зон в Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

В то же время он добавил, что врагу не удается создать сплошную зону контроля на этих территориях.

Но если говорить о границе с Молдовой и о Приднестровье, это также один из тех отрезков, какой для нас угрожающий,

– говорит Демченко.

Спикер отметил, что угроза в этом регионе существует еще с 2022 года, и Государственная пограничная служба внимательно следит за ходом событий. По его словам, российская сторона еще в 2022 году пыталась дестабилизировать ситуацию в этом районе, впрочем, пока нет достаточных сил для реализации каких-либо значительных планов.

Враг потенциально стремится создать определенную буферную зону в Приднестровье, чтобы давить на Украину с Юга. Однако, в ГНСУ отметили, что ударов с воздуха недостаточно для создания буферной зоны в Винницкой области. Также спикер добавил, что этому региону уделяют должное внимание, в частности, путем возведения инженерно-фортификационных сооружений.

Еще раз скажу, прямо сейчас каких-либо перемещений техники или личного состава или наращивания группировки мы не наблюдаем,

– подытожил Демченко.

Как комментирует возможность создания буферной зоны в Винницкой области?

Недавно президент Украины сообщил, что враг планирует создать буферную зону вдоль всей границы с Украиной. Речь в том числе и об областях, граничащие с Беларусью.

Но создание буферной зоны в Винницкой области маловероятно., поскольку Россия активизирует свое усилие на прифронтовых областях– Херсонской, Днепропетровской и, вероятно, Одесской. По словам президента, враг планирует до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку, Покровск в Донецкой области.

"Это невозможно, но оккупанты будут стараться",– добавил Зеленский.

В то же время в Офисе Президента также прокомментировали информацию о буферных зонах по Винницкой области. Бригадный генерал Павел Палиса отметил, что подобное амбициозное желание появляется у россиян уже не впервые. Однако, пока нет признаков того, что россияне обладают достаточным количеством сил для реализации новых буферных зон.

Есть ли реальная угроза из Приднестровья?