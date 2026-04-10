Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Сможет ли враг создать буферную зону в Винницкой области?
Демченко заметил, что вражеские войска уже активно работают над созданием так называемых буферных зон в Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
В то же время он добавил, что врагу не удается создать сплошную зону контроля на этих территориях.
Но если говорить о границе с Молдовой и о Приднестровье, это также один из тех отрезков, какой для нас угрожающий,
– говорит Демченко.
Спикер отметил, что угроза в этом регионе существует еще с 2022 года, и Государственная пограничная служба внимательно следит за ходом событий. По его словам, российская сторона еще в 2022 году пыталась дестабилизировать ситуацию в этом районе, впрочем, пока нет достаточных сил для реализации каких-либо значительных планов.
Враг потенциально стремится создать определенную буферную зону в Приднестровье, чтобы давить на Украину с Юга. Однако, в ГНСУ отметили, что ударов с воздуха недостаточно для создания буферной зоны в Винницкой области. Также спикер добавил, что этому региону уделяют должное внимание, в частности, путем возведения инженерно-фортификационных сооружений.
Еще раз скажу, прямо сейчас каких-либо перемещений техники или личного состава или наращивания группировки мы не наблюдаем,
– подытожил Демченко.
Как комментирует возможность создания буферной зоны в Винницкой области?
Недавно президент Украины сообщил, что враг планирует создать буферную зону вдоль всей границы с Украиной. Речь в том числе и об областях, граничащие с Беларусью.
Но создание буферной зоны в Винницкой области маловероятно., поскольку Россия активизирует свое усилие на прифронтовых областях– Херсонской, Днепропетровской и, вероятно, Одесской. По словам президента, враг планирует до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку, Покровск в Донецкой области.
"Это невозможно, но оккупанты будут стараться",– добавил Зеленский.
В то же время в Офисе Президента также прокомментировали информацию о буферных зонах по Винницкой области. Бригадный генерал Павел Палиса отметил, что подобное амбициозное желание появляется у россиян уже не впервые. Однако, пока нет признаков того, что россияне обладают достаточным количеством сил для реализации новых буферных зон.
Есть ли реальная угроза из Приднестровья?
Летом прошедшего утра появилась информация, что Россия хочет разместить вблизи границы с Украиной, в оккупированном Приднестровье, 10 тысяч военных. Однако эти действия делают невозможным отсутствие выхода к морю между Украиной и проевропейским правительством Молдовы.
Военный обозреватель Иван Тимочко объяснил 24 Канала, что враг может наносить ракетные и дроновые удары., манипулируя эмоциональным состоянием украинцев. Однако, по его словам, украинская сторона продолжает укреплять границы с пророссийским Приднестровьем и готова к возможным угрозам.
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала заметил, что враг также планировал двигаться сторону правобережья Херсонщины, Николаевщины и в Одессу, однако все планы были успешно сорваны украинскими защитниками. В настоящее время русские войска застряли в тяжелых боях на Востоке и на Юге Украины.