Про подробиці гіпотетичних перемовин повідомляє Reuters.

Що відомо про можливі перемовини?

У середу, 22 квітня, Ердоган на зустрічі в Анкарі заявив, що Туреччина докладає зусиль для відновлення переговорів між Росією та Україною та зустрічі їх очільників. Раніше у Києві заявляли, що попросили Анкару організувати зустріч лідерів України та Росії.

Туреччина – одна з країн, яка зберігає хороші зв'язки з обома країнами після початку повномасштабного вторгнення Росії. Саме Анкара була посередником під час підписання "зернової угоди" між сторонами у 2022 році, яка забезпечувала можливість перевозити українську агропродукцію. Домовленість перестала діяти у 2023 році після одноосібного виходу з неї російської сторони.

Туреччина залучена, до того, щоб російсько-українська війна закінчилася миром, і ми працюємо над відновленням переговорів на рівні лідерів,

– повідомив Ердоган.

Зверніть увагу! Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив, що не вважає справжнім мирним процесом. Він наголосив, що Москва не показує готовності до реальної угоди, а сама ця історія тягнеться вже понад рік як частина кремлівської гри. Головна мета цієї гри, за його словами, полягає не в домовленості з Україною, а в спробі вийти на окрему угоду зі Сполученими Штатами. Саме тому Путін постійно повертається до розмов про нібито досягнуті рамки чи домовленості з американцями й намагається показати, що ключ до завершення війни лежить не в Києві, а у Вашингтоні.

Які ще заяви зробив Ердоган?

Президент Туреччини під час зустрічі з Марком Рютте заявив, що збереження трансатлантичних зв'язків є "незамінним", але додав, що очікує від європейських союзників по НАТО більшої відповідальності за трансатлантичну безпеку.

У розмові з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом Ердоган сказав, що американо-іранська війна "починає послаблювати Європу". Президент Туреччини розповів, що він працює не лише над закінченням війни Росії з Україною шляхом перемовин, а й Ірану зі США.

Туреччина має спільний кордон з Іраном і тому зацікавлена в припиненні війни. Ердоган розповів, що зустрічався з делегаціями Ірану та США, а також прем'єр-міністром Пакистану, який виступає посередником у близькосхідній війні.

Які останні російські й українські заяви щодо перемовин?