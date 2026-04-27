Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, оккупанты продолжают использовать тактику инфильтраций. Значительных изменений линий фронта нет.

Где россияне проводят инфильтрации?

Российские войска провели инфильтрацию в Сумской области.

Геолоцированные кадры, опубликованные 24 апреля, показывают, как украинские силы наносят удар по российской позиции в юго-восточной части Кондратовки (на север от города Сумы).

Оккупанты продолжают проводить инфильтрационные миссии в Константиновке и вокруг нее.

Геолоцированные кадры, опубликованные 25 и 26 апреля, демонстрируют как Силы обороны бьют по позициям в северо-восточной и юго-западной частях Константиновки, а также на южных окраинах города после того, как туда инфильтрировались оккупанты.

Геолоцированные кадры за 25 апреля также показывают удары украинских сил по позициям в восточной части Длинной Балки и на юг от Степановки (оба населенных пункта на юго-запад от Константиновки) после того, как туда проникли россияне.

Российские войска закрепляются в ранее инфильтрированных районах на Александровском направлении, тогда как украинские силы продолжают там контратаки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил 26 апреля, что оккупанты удерживают Березовое и южную часть Новогригорьевки (оба населенных пункта на юго-восток от Александровки). Ранее российское военное командование перебросило подкрепление в районы Березового и Новогригорьевки, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских сил.

Машовец также заявил, что украинские силы освободили Вороное (на юго-восток от Александровки).

Линия фронта на Гуляйпольском направлении остается динамичной и нестабильной. На запад и северо-запад от Гуляйполя российские и украинские позиции размещены вперемешку.

Машовец сообщил 26 апреля, что российские малые пехотные группы действуют на западу от Гуляйпольского (юго-запад от Гуляйполя), между Гуляйпольским и Новоселовкой (на запад от Гуляйпольского), на запад от Горького (на запад от Гуляйполя), на западу от Доброполья, а также вблизи Верхней Терсы и Воздвижевки (все – на северо-запад от Гуляйполя).

Тем временем украинские силы одновременно удерживают позиции на северо-запад от Сладкого (северо-восток от Гуляйполя), на восток от Доброполья, на восток и юг от Железнодорожного (на запад от Гуляйполя), а также на северо-западных окраинах самого Гуляйполя.

Заявления Машовца о перемешанных позициях обеих сторон демонстрируют "дырчатый" характер фронта на Гуляйпольском направлении и отсутствие сплошной линии обороны, что привело к смешанному расположению украинских и российских сил.

Обзор военного также свидетельствуют, что российские войска, вероятно, инфильтрировались вокруг имеющихся украинских позиций к западу и северо-западу от Гуляйполя, в центральной и восточной частях Святопетровки, а также на восток и юг от Железнодорожного, а не захватили их, как ISW оценивал ранее.

Боевые действия в Украине / Карты ISW

На каком направлении враг сосредоточил основной удар?

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала заявил, что одним из проблемных участков фронта сейчас является Сумщина. Под контролем россиян там около 350 километров квадратных территории.

Ступак объяснил, что цель врага – не наступление на Сумы, а отвлечение украинского Генштаба.

Россияне пытаются растянуть фронт и заставить Украину перебрасывать людей и технику с других направлений. Главным приоритетом России, по словам эксперта, остается Донецкая область, в частности район Константиновки, Покровска и Мирнограда. Туда, как сообщает разведка, перебросили около 20 тысяч российских резервистов.

Майор НГУ Владимир Назаренко в свою очередь заявляет, что на Покровском направлении россияне ежедневно давят и пытаются просочиться между украинскими позициями малыми группами.

По словам офицера, враг компенсирует технологическое отставание большим количеством пехоты. В бой бросают быстро подготовленных мобилизованных, наемников и осужденных, которых обучают всего 2 – 4 недели. Они двигаются через посадки, блиндажи и укрытия, пытаясь продавить оборону массой. Назаренко отметил, что большинство таких штурмов Силы обороны срывают еще на подходе.