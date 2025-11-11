В сети отмечалось, что российская ПВО якобы отражает атаку украинских дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SHOT и Exilenova+.

Какие последствия атаки на Саратов и Энгельс?

Местные жители говорят, что над городами начались взрывы около часа ночи. В общем россияне зафиксировали от 5 до 7 "хлопков" в результате дроновой атаки.

По словам очевидцев, были видны вспышки на юго-западе Саратова и слышны звуки двигателя в небе. Некоторые БпЛА летели со стороны Волги. Из динамиков в городах доносится сирена и просьба диктора отойти от окон и спрятаться в безопасном месте.

Последствия дроновой атаки на Саратов: видео Exilenova+

В результате атаки "Росавиация" ввела временные ограничения в аэропорту Саратова. Также, по данным местных властей, есть повреждения объектов инфраструктуры. На месте работают все экстренные службы. В телеграмм-каналах отмечается, что возник пожар на местном НПЗ.

В Саратове возник пожар на НПЗ: видео Exilenova+

Атаки на Россию: коротко о главном