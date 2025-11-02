У мережі пишуть про ураження нафтобази та публікують кадри прильоту, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи на окупованій Донеччині?
Про вибухи у тимчасово окупованому Шахтарську стало відомо близько 20 години. Кажуть, працює "певео".
Моніторингові канали пишуть, що було влучання по місцевій нафтобазі. Офіційно окупаційна влада ще цього не підтверджувала.
А на опублікованих відео чутно характерні звуки безпілотників, вибухи. Опісля – потужний спалах.
Обережно, нецензурна лексика! Вибухи у Шахтарську: дивіться відео
Вибухи у Росії та окупованих територіях: останні новини
У ніч на 2 листопада ССО та СБС атакували 5 російських підстанцій у Липецькій області загальною потужністю 5066 мегавольт-ампер.
Також українські дрони влучили в нафтотермінал у Туапсе. Пошкоджено інфраструктуру, зокрема танкер та нафтоналивні стендери.
Окрім того, безпілотники влучили по енергооб'єктах в Алчевську на окупованій Луганщині. Місто залишилося без світла.