У мережі пишуть про ураження нафтобази та публікують кадри прильоту, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи на окупованій Донеччині?

Про вибухи у тимчасово окупованому Шахтарську стало відомо близько 20 години. Кажуть, працює "певео".

Моніторингові канали пишуть, що було влучання по місцевій нафтобазі. Офіційно окупаційна влада ще цього не підтверджувала.

А на опублікованих відео чутно характерні звуки безпілотників, вибухи. Опісля – потужний спалах.

Обережно, нецензурна лексика! Вибухи у Шахтарську: дивіться відео

Атака на Шахтарськ: дивіться відео

