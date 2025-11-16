Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про блекаут у Донецьку 16 листопада?

Низка районів окупованого Донецька залишилася без електрики. Своєрідна "перекличка" відбулася в соцмережах.



Окупанти перераховують, в яких районах зникло світло, а потім констатують – електрики нема у всьому місті / Соцмережі

Повідомляють про декілька ударів одночасно по підстанціях. Подія має глобальний характер, по всій окупованій території Донецької області,

– пише телеграм-канал Supernova+.



Фото можливого влучання по Донецьку / Соцмережі

Імовірно, в окупованій Макіївці атакували підстанцію Чайкіно.