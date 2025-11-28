Кто составляет графики отключений?
Оператор объединенной энергосистемы Украины не занимается составлением графиков отключений света для определенных домов, улиц и даже населенных пунктов, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Смотрите также Худший сценарий, который планирует Россия: готова ли Украина к возможным планам Кремля
Таким образом, роль Укрэнерго как оператора ОЭС заключается в том, чтобы определить объем ограничений электроэнергии, необходимый энергетической системе Украины в тот или иной конкретный момент времени.
Например, при применении почасовых отключений именно Укрэнерго определяет, какое количество очередей в каждом регионе надо обесточить,
– сообщили энергетики.
А непосредственно сами очереди отключения света и как справедливо периоды обесточивания будут распределены между этими очередями, решают облэнерго в каждом отдельном регионе.
В Укрэнерго отметили, что компания:
- не отключает бытовых потребителей, поскольку не является для них непосредственным поставщиком электроэнергии;
- не составляет графиков отключений ни в одном украинском регионе;
- и не решает, к какой очереди должен быть включен тот или иной адрес.
Все эти функции относятся к компетенции облэнерго.
Стоит знать! Актуальную информацию об отключениях света Укрэнерго советует искать на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Что влияет на продолжительность отключений света?
В общем, как рассказали в Укрэнерго в комментарии 24 Каналу, графики отключения света зависят от наличия достаточного объема электроэнергии в энергосистеме и от способности сетей эту энергию передать.
Из-за российских обстрелов покрывать дефицит энергии в одних регионах приходится за счет объектов генерации в других областях.
- Однако украинская энергосистема не строилась с учетом такого сценария.
- Возможности передачи электроэнергии от электростанций к потребителям за сотни километров на сегодня ограничены.
Поэтому в итоге в одних регионах отключений света может быть больше, а в тех областях, через которые передача электроэнергии не происходит, ограничения потребления меньше или вообще не применяются.
Когда отключений станет меньше?
В ночь на 25 ноября Россия снова осуществила атаки на Украину, в результате пострадали энергетические объекты. Это уже шестая атака на энергосистему, и она была достаточно серьезной.
Глава Укрэнерго Виталий Зайченко сообщил, что повреждения значительные, однако большинство уже оценены и устранены. Оборудование восстановлено, энергетики работают круглосуточно, организовано максимальное количество ремонтных бригад.
Поэтому, по его словам, есть надежда, что улучшить ситуацию с графиками отключений света можно будет уже в ближайшее время. Для большинства потребителей ожидаются комфортные очереди отключений. В то же время в приграничных и прифронтовых городах гарантировать стабильность пока невозможно.