Кто составляет графики отключений?

Оператор объединенной энергосистемы Украины не занимается составлением графиков отключений света для определенных домов, улиц и даже населенных пунктов, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Таким образом, роль Укрэнерго как оператора ОЭС заключается в том, чтобы определить объем ограничений электроэнергии, необходимый энергетической системе Украины в тот или иной конкретный момент времени.

Например, при применении почасовых отключений именно Укрэнерго определяет, какое количество очередей в каждом регионе надо обесточить,

– сообщили энергетики.

А непосредственно сами очереди отключения света и как справедливо периоды обесточивания будут распределены между этими очередями, решают облэнерго в каждом отдельном регионе.

В Укрэнерго отметили, что компания:

не отключает бытовых потребителей, поскольку не является для них непосредственным поставщиком электроэнергии;

не составляет графиков отключений ни в одном украинском регионе;

и не решает, к какой очереди должен быть включен тот или иной адрес.

Все эти функции относятся к компетенции облэнерго.

Стоит знать! Актуальную информацию об отключениях света Укрэнерго советует искать на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Что влияет на продолжительность отключений света?

В общем, как рассказали в Укрэнерго в комментарии 24 Каналу, графики отключения света зависят от наличия достаточного объема электроэнергии в энергосистеме и от способности сетей эту энергию передать.

Из-за российских обстрелов покрывать дефицит энергии в одних регионах приходится за счет объектов генерации в других областях.

Однако украинская энергосистема не строилась с учетом такого сценария.

Возможности передачи электроэнергии от электростанций к потребителям за сотни километров на сегодня ограничены.

Поэтому в итоге в одних регионах отключений света может быть больше, а в тех областях, через которые передача электроэнергии не происходит, ограничения потребления меньше или вообще не применяются.

Когда отключений станет меньше?