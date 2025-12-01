Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ряд местных телеграмм-каналов, в частности NEXTA Live.

Смотрите также Тайные комнаты Путина: зачем диктатору 3 кабинета-двойника и что они скрывают

Что известно о блэкауте в Подмосковье?

В понедельник, 1 декабря, в Раменском в Московской области десятки домов остались без электричества. По словам местных, свет исчез около 19:00 по времени.

Россияне жалуются из-за отключения света: смотрите видео свидетелей

Администрация Раменского объяснила, что в городе осуществляют аварийные работы. Полностью восстановить электроснабжение пообещали до 22:00.

Блэкаут в Подмосковье: смотрите видео очевидцев

Впоследствии в АО "Мособлэнерго" заявили, что электроснабжение полностью восстановлено. Света не было на улицах: Красноармейская, Гурьева, Донинское шоссе, Свободы.

Что говорят об отключении света в России?

  • Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что южный энергетический округ России может подвергнуться масштабным блэкаутам из-за ударов ВСУ, выбивающих структуру поставки электричества между часовыми поясами.

  • По его подсчетам, ВСУ уже приблизили блэкаут в южной части России на 60%.

  • К слову, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что дальнейшие украинские атаки могут вызвать блэкаут в Москве до Нового года.

  • Вокруг Москвы есть так называемое энергетическое кольцо, через которое питается город. Там есть восемь технологических коридоров, объяснил он, и в один из этих коридоров – в так называемый восточный – состоялось попадание.