Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ряд местных телеграмм-каналов, в частности NEXTA Live.
Что известно о блэкауте в Подмосковье?
В понедельник, 1 декабря, в Раменском в Московской области десятки домов остались без электричества. По словам местных, свет исчез около 19:00 по времени.
Россияне жалуются из-за отключения света: смотрите видео свидетелей
Администрация Раменского объяснила, что в городе осуществляют аварийные работы. Полностью восстановить электроснабжение пообещали до 22:00.
Блэкаут в Подмосковье: смотрите видео очевидцев
Впоследствии в АО "Мособлэнерго" заявили, что электроснабжение полностью восстановлено. Света не было на улицах: Красноармейская, Гурьева, Донинское шоссе, Свободы.
Что говорят об отключении света в России?
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что южный энергетический округ России может подвергнуться масштабным блэкаутам из-за ударов ВСУ, выбивающих структуру поставки электричества между часовыми поясами.
По его подсчетам, ВСУ уже приблизили блэкаут в южной части России на 60%.
К слову, военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что дальнейшие украинские атаки могут вызвать блэкаут в Москве до Нового года.
Вокруг Москвы есть так называемое энергетическое кольцо, через которое питается город. Там есть восемь технологических коридоров, объяснил он, и в один из этих коридоров – в так называемый восточный – состоялось попадание.