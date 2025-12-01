Про це пише 24 Канал із посиланням на низку місцевих телеграм-каналів, зокрема NEXTA Live.
Що відомо про блекаут у Підмосков'ї?
У понеділок, 1 грудня, у Раменському в Московській області десятки будинків залишилися без електрики. За словами місцевих, світло зникло близько 19:00 часом.
Адміністрація Раменського пояснила, що в місті здійснюють аварійні роботи. Повністю відновити електропостачання пообіцяли до 22:00.
Згодом в АТ "Мособленерго" заявили, що електропостачання повністю відновлено. Світла не було на вулицях: Красноармійська, Гур'єва, Донінське шосе, Свободи.
Що кажуть про відключення світла у Росії?
Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, що південний енергетичний округ Росії може зазнати масштабних блекаутів через удари ЗСУ, що вибивають структуру постачання електрики між часовими поясами.
За його підрахунками, ЗСУ вже наблизили блекаут у південній частині Росії на 60%.
До слова, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що подальші українські атаки можуть спричинити блекаут у Москві до Нового року.
Довкола Москви є так зване енергетичне кільце, через яке живиться місто. Там є вісім технологічних коридорів, пояснив він, і в один з цих коридорів – у так званий східний – відбулось влучання.