Однак дрібні нюанси, зокрема дверна ручка та тека для паперів, розкрили секрет Путіна. Навіщо очільнику Росії кабінети-двійники й чому він приховує звідки керує країною, пояснили 24 Каналу ексспівробітник КДБ та журналісти.

Читайте також Путін у розпачі: експерти назвали 3 напрямки, де Росія зайшла в глухий кут

Як диктатор роками дурить росіян?

Журналіст розслідувального проєкту "Система" Андрій Сошніков розповів, що історія викриття чергової брехні диктатора розпочалася у 2015 році, коли Путін побудував собі новий корпус резиденції у Ново-Огарьово. Відтоді журналісти протягом 10 років збирали ціле досьє фотографій, зроблених у цьому місці.

Подивившись на них, ми вирішили, що щось тут не в'яжеться. Можливо, постійно відбуваються якісь дрібні ремонти,

– мовив Сошніков.

Наприклад, ручка від дверей розташована то вище, то трохи нижче. В одному кадрі придворний журналіст Павло Зарубін смикає ручку в одному місці й каже, мовляв, з цих дверей зараз вийде сам Путін. А в наступному показують, як Путін виходить зі схожих дверей, але ручка зовсім в іншому місці. Крім цього, журналісти звернули увагу на лінію за прапором, яка також зміщується.

"Тобто уявіть, у вас є низка подій, і раптом у них вклинюються події, в яких начебто б схожі фотографії та відео, але предмети не зовсім на своїх місцях і виглядають трішки по-іншому", – зауважив журналіст.

Так розслідувачі зрозуміли, що це кілька локацій. Переглянувши весь архів фотографій, дійшли висновку, що цих локацій три. Далі журналісти почали розмовляти з людьми, які навіть бували у цих секретних кабінетах, й вони навіть розповіли, де насправді розташовані ці кабінети з точністю до координат.

Як відрізняються кабінети Путіна / Фото: проєкт розслідування "Системи"

У розслідуванні йдеться про те, що кабінет у Сочі став для Путіна нещасливими після того, як саме там йому повідомили про необхідність відведення військ з-під Києва, коли російську армію по суті почали розбивати.

Крім цього, під час перебування у Сочі було завдано ударів по анексованому Криму й, звичайно ж, Путін занепокоївся про свою безпеку, бо резиденція, де розташований другий секретний кабінет, відкрита й виходить на море, звідки її простіше атакувати.

"Тож Путін вирішив не ризикувати. Якщо є темні ліси Валдая, то навіщо проводити час у Сочі? В якийсь момент він просто зніс свою стару резиденцію, хоча окремий корпус, де був секретний другий кабінет, він зберіг за собою", – додав Сошніков.

На його думку, ми недооцінюємо ступінь, а того, як Путін відчуває свою безпеку і ступінь його параноїдальності.Весь потенціал цих кабінетів ще не розкритий. Можливо, є якісь інші схожі кабінети. Однак журналісти поки знайшли тільки три.

Як вдалося з'ясувати, що Путіна кілька однакових кабінетів: дивіться відео

Навіщо Путіну три таємні кабінети?

На думку колишнього співробітника КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Жирнова, стратегічне завдання авантюри з кількома кабінетами для Путіна – приховати сам факт того, де перебуває глава держави.

"Путін, який усім загрожує ядерною зброєю, розуміє, що до нього першого може прилетіти ядерна зброя, і тому треба вводити в оману потенційних противників, щоб вони не знали, куди завдавати ядерний удар", – сказав Жирнов.

З іншого боку, Путін не любить працювати. Це людина, яка прийшла до влади не для того, щоб працювати, а щоб отримувати максимум задоволення від свого становища. Його завжди дратувало і не подобалося те, що треба їздити у Кремль на роботу. Тому кабінет побудували не в Кремлі, а в Ново-Огарьово, щоб диктатор не їздив щодня 25 хвилин на роботу, наражаючи себе на небезпеку.

Однак те, що Путін працював у Ново-Огарьово не рятувало москвичів від того, що місто перекривали. Адже була величезна система заплутування людей. Пустий кортеж все одно виїжджав до Кремля, вдаючи, що диктатор їде в машині, хоча насправді він працював у Ново-Огарьово.

Зараз Путін панічно боїться, що його вб'ють, тому вже не живе в Ново-Огарьово і не літає в Сочі, бо розуміє, що туди добивають українські безпілотники. Тож тепер його улюблений кабінет на Валдаї. Я не здивуюся, якщо йому збудували четвертий кабінет в тому самому бункері. Адже усі три раніше згадані кабінети це звичайні будівлі, тобто це не бункери, а Путін тепер боїться ударів з повітря,

– зазначив ексспівробітник КДБ.

За його словами, спочатку диктатору не хотілося, аби росіяни знали, що він відпочиває, тож за допомогою цих кабінетів Путін легко симулював роботу. А згодом у нього з'явився страх й з роками він росте.

Всі люди, які з ним працювали, кажуть, що під час перших двох каденцій Путін був однією людиною, а коли він повернувся у 2012 році, це зовсім новий Путін. Це навіть породило багато чуток, що це не справжній Путін і його взагалі вбили. Бо ця людина дуже відрізнялася за характером своєї поведінки. Він став параноїком.

На чому "спалився" Путін: дивіться відео

Від чого Путін ховається в таємних кабінетах?

Журналіст та експерт-міжнародник Олександр Демченко зауважив, що Кремль неспроста вибудовує модель з таємними кімнати, додатковими палацами, чиновниками в однакових костюмах, яким заборонено переодягатися тощо.

Звичайно, це питання безпеки. Після того як дрони прилетіли, коли Путін сидів у Сочі, біля його резиденції, я думаю, він дуже злякався. Звідси всі ці консерви, однакові кабінети,

– наголосив Демченко.

Згадайте, палац у Геленджику, який перебудовували кілька разів для того, щоб відтворити ідентичний кабінет Путіна як у Кремлі. Такі ідентичні кабінети, на думку журналіста, є на всіх резиденціях, навіть у бункері. Й Путін впевнений, що вони його врятують.

Після того як американці мало не знищили голову Ірану Сеєда Алі Хоссейна Хаменеї, російський диктатор задумався над тим, а як би йому уникнути цієї ситуації, щоб ніхто не розумів, де він перебуває.

Чому Путін надумав зробити кілька кабінетів: дивіться відео

Як Путін намагається себе захистити?