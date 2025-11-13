Однако мелкие нюансы, в частности дверная ручка и папка для бумаг, раскрыли секрет Путина. Зачем главе России кабинеты-двойники и почему он скрывает откуда руководит страной, объяснили 24 Каналу экс-сотрудник КГБ и журналисты.

Читайте также Путин в отчаянии: эксперты назвали 3 направления, где Россия зашла в тупик

Как диктатор годами обманывает россиян?

Журналист расследовательского проекта "Система" Андрей Сошников рассказал, что история разоблачения очередной лжи диктатора началась в 2015 году, когда Путин построил себе новый корпус резиденции в Ново-Огарево. С тех пор журналисты в течение 10 лет собирали целое досье фотографий, сделанных в этом месте.

Посмотрев на них, мы решили, что что-то здесь не вяжется. Возможно, постоянно происходят какие-то мелкие ремонты,

– сказал Сошников.

Например, ручка от двери расположена то выше, то чуть ниже. В одном кадре придворный журналист Павел Зарубин дергает ручку в одном месте и говорит, мол, из этой двери сейчас выйдет сам Путин. А в следующем показывают, как Путин выходит из похожей двери, но ручка совсем в другом месте. Кроме этого, журналисты обратили внимание на линию за флагом, которая также смещается.

"То есть представьте, у вас есть ряд событий, и вдруг в них вклиниваются события, в которых вроде бы похожие фотографии и видео, но предметы не совсем на своих местах и выглядят немного по-другому", – заметил журналист.

Так расследователи поняли, что это несколько локаций. Просмотрев весь архив фотографий, пришли к выводу, что этих локаций три. Далее журналисты начали разговаривать с людьми, которые даже бывали в этих секретных кабинетах, и они даже рассказали, где на самом деле расположены эти кабинеты с точностью до координат.

Как отличаются кабинеты Путина / Фото: проект расследования "Системы"

В расследовании говорится о том, что кабинет в Сочи стал для Путина несчастливыми после того, как именно там ему сообщили о необходимости отвода войск из-под Киева, когда российскую армию по сути начали разбивать.

Кроме этого, во время пребывания в Сочи были нанесены удары по аннексированному Крыму и, конечно же, Путин забеспокоился о своей безопасности, потому что резиденция, где расположен второй секретный кабинет, открыта и выходит на море, откуда ее проще атаковать.

"Поэтому Путин он решил не рисковать. Если есть темные леса Валдая, то зачем проводить время в Сочи? В какой-то момент он просто снес свою старую резиденцию, хотя отдельный корпус, где был секретный второй кабинет, он сохранил за собой", – добавил Сошников.

По его мнению, мы недооцениваем степень, а того, как Путин чувствует свою безопасность и степень его параноидальности. Весь потенциал этих кабинетов еще не раскрыт. Возможно, есть какие-то другие похожие кабинеты. Однако журналисты пока нашли только три.

Как удалось выяснить, что у Путина несколько одинаковых кабинетов: смотрите видео

Зачем Путину три тайных кабинета?

По мнению бывшего сотрудника КГБ и Службы внешней разведки России Сергея Жирнова, стратегическая задача авантюры с несколькими кабинетами для Путина – скрыть сам факт того, где находится глава государства.

"Путин, который всем угрожает ядерным оружием, понимает, что к нему первому может прилететь ядерное оружие, и поэтому надо вводить в заблуждение потенциальных противников, чтобы они не знали, куда наносить ядерный удар", – сказал Жирнов.

С другой стороны, Путин не любит работать. Это человек, который пришел к власти не для того, чтобы работать, а чтобы получать максимум удовольствия от своего положения. Его всегда раздражало и не нравилось то, что надо ездить в Кремль на работу. Поэтому кабинет построили не в Кремле, а в Ново-Огарево, чтобы диктатор не ездил ежедневно 25 минут на работу, подвергая себя опасности.

Однако то, что Путин работал в Ново-Огарево не спасало москвичей от того, что город перекрывали. Ведь была огромная система запутывания людей. Пустой кортеж все равно выезжал к Кремлю, делая вид, что диктатор едет в машине, хотя на самом деле он работал в Ново-Огарево.

Сейчас Путин панически боится, что его убьют, поэтому уже не живет в Ново-Огарево и не летает в Сочи, потому что понимает, что туда добивают украинские беспилотники. Так что теперь его любимый кабинет на Валдае. Я не удивлюсь, если ему построили четвертый кабинет в том же бункере. Ведь все три ранее упомянутые кабинета это обычные здания, то есть это не бункеры, а Путин теперь боится ударов с воздуха,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

По его словам. сначала диктатору не хотелось, чтобы россияне знали, что он отдыхает, поэтому с помощью этих кабинетов Путин легко симулировал работу. А потом у него появился страх и с годами он растет.

Все люди, которые с ним работали, говорят, что во время первых двух каденций Путин был одним человеком, а когда он вернулся в 2012 году, это совсем новый Путин. Это даже породило много слухов, что это не настоящий Путин и его вообще убили. Потому что этот человек очень отличался по характеру своего поведения. Он стал параноиком.

На чем "спалился" Путин: смотрите видео

От чего Путин прячется в тайных кабинетах?

Журналист и эксперт-международник Александр Демченко заметил, что Кремль неспроста выстраивает модель с тайными комнатами, дополнительными дворцами, чиновниками в одинаковых костюмах, которым запрещено переодеваться, и тому подобное.

Конечно, это вопрос безопасности. После того как дроны прилетели, когда Путин сидел в Сочи, возле его резиденции, я думаю, что он очень испугался. Отсюда все эти консервы, одинаковые кабинеты,

– подчеркнул Демченко.

Вспомните, дворец в Геленджике, который перестраивали несколько раз для того, чтобы воссоздать идентичный кабинет Путина как в Кремле. Такие идентичные кабинеты, по мнению журналиста, есть на всех резиденциях, даже в бункере. И Путин уверен, что они его спасут.

После того как американцы чуть не уничтожили главу Ирана Сейеда Али Хосейни Хаменеи, российский диктатор задумался над тем, а как бы ему избежать этой ситуации, чтобы никто не понимал, где он находится.

Почему Путин надумал сделать несколько кабинетов: смотрите видео

Как Путин пытается себя защитить?