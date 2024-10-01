Владимир Путин охотно транслирует что-либо из своей личной жизни, что улучшает его имидж. В то же время ряд частных подробностей он пытается всячески скрыть.

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Кабаева наблюдает, как Путин играет в хоккей

Так, Путин хочет, чтобы все знали, как прекрасно он играет в хоккей. До того, как глава Кремля вторгся в Украину, он регулярно участвовал в публичных спектаклях с профессиональными спортсменами, которые были вынуждены поддаваться диктатору. Сейчас Путин играет в хоккей частным образом. Почти. Он позволяет своей любовнице, экс-гимнастке Алине Кабаевой наблюдать за своей игрой. Правда, пара принимает дополнительные меры предосторожности.

Обычно бывшая гимнастка наблюдает за игрой Путина из отдельной ложи, вне поля зрения его персонала, скрытая за дымчатым стеклом.

Журналисты выяснили, что Кабаева и Путин имеют общих детей, существование которых сам диктатор долго отрицал. Даже дети, которых он готов признать публично - две дочери, которые он родил от бывшей жены – живут под вымышленными именами.

Сейчас, в возрасте 41 года, Алина Кабаева почти полностью живет в тени Путина, как сообщается, проживая в его дворце в морозном северном городе Валдай.

Кабаева, видимо, думала, что станет королевой, но оказалась узницей,

– сказала Нина Хрущева, профессор международных отношений в Нью-Йоркской школе.

Также медийщики узнали о "сюрреалистических" схемах, которые использует Путин для защиты своей личной жизни.

Так, гости должны оставаться на карантине перед тем, как встретиться с ним или его семьей, иногда неделями, а его дети могут перемещаться по территории дворца только на автомобиле.

Путин не хочет, чтобы Кабаева стала центром сплетен. Сплетни о Кабаевой вспыхнули в 2008 году, когда газета "Московский корреспондент" опубликовала статью о том, что Путин готовится жениться на гимнастке в царском дворце в Санкт-Петербурге. Путин опроверг доклад, осуждая ее авторов и их "эротические фантазии". Вскоре газета закрылась, что стало сигналом для российских журналистов, что о личной жизни Путина писать запрещено.

При жизни оппозиционера Алексея Навального его команда опубликовала отчет, который содержал записи о совпадении маршрутов Путина и Кабаевой. Некоторые журналисты нашли частную железную дорогу, которой Кабаева якобы пользуется для поездки во дворец Путина на Валдае и обратно.

Сколько именно детей у пары, неизвестно. Одни говорят двое, другие трое. Как сообщает Wall Street Journal, одного из них Кабаева родила в 2015 году в Швейцарии. По данным Dossier, этим ребенком был мальчик по имени Иван, которому сейчас 9 лет. Ему нравится играть в шахматы онлайн. Дети Путина живут отшельниками в золотой клетке.