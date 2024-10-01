Владімір Путін охоче транслює будь-що зі свого особистого життя, що покращує його імідж. Водночас низку приватних подробиць він намагається усіляко приховати.

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Кабаєва спостерігає, як Путін грає в хокей

Так, Путін хоче, аби усі знали, як чудово він грає у хокей. До того, як очільник Кремля вторгся в Україну, він регулярно брав участь у публічних виставах із професійними спортсменами, які були змушені піддаватися диктатору. Зараз Путін грає у хокей приватно. Майже. Він дозволяє своїй коханці, ексгімнастці Аліні Кабаєвій спостерігати за своєю грою. Щоправда, пара вживає додаткових заходів обережності.

Зазвичай колишня гімнастка спостерігає за грою Путіна з окремої ложі, поза полем зору його персоналу, схована за димчастим склом.

Журналісти з'ясували, що Кабаєва і Путін мають спільних дітей, існування яких сам диктатор довго заперечував. Навіть діти, яких він готовий визнати публічно — дві доньки, які він народив від колишньої дружини — живуть під вигаданими іменами.

Зараз, у віці 41 року, Аліна Кабаєва майже повністю живе в тіні Путіна, як повідомляється, проживаючи в його палаці в морозному північному місті Валдай.

Кабаєва, мабуть, думала, що стане королевою, але виявилася в’язнем,

– сказала Ніна Хрущова, професор міжнародних відносин у Нью-Йоркській школі.

Також медійники дізналися про "сюрреалістичні" схеми, які використовує Путін для захисту свого особистого життя.

Так, гості повинні залишатися на карантині перед тим, як зустрітися з ним або його родиною, іноді тижнями, а його діті можуть переміщатися по території палацу лише на автомобілі.

Путін не хоче, аби Кабаєва стала центром пліток. Плітки про Кабаєву спалахнули в 2008 році, коли газета "Московський кореспондент" опублікувала статтю про те, що Путін готується одружитися з гімнасткою в царському палаці в Санкт-Петербурзі. Путін спростував доповідь, засуджуючи її авторів та їхні "еротичні фантазії". Невдовзі газета закрилася, що стало сигналом для російських журналістів, що про особисте життя Путіна писати заборонено.

За життя опозиціонера Олексія Навального його команда опублікувала звіт, який містив записи про збіг маршрутів Путіна та Кабаєвої. Деякі журналісти знайшли приватну залізницю, якою Кабаєва нібито користується для поїздки до палацу Путіна на Валдаї та назад.

Скільки саме дітей у пари, невідомо. Одні кажуть двоє, інші троє. Як повідомляє Wall Street Journal, одного з них Кабаєва народила в 2015 році в Швейцарії. За даними Dossier, цією дитиною був хлопчик на ім'я Іван, якому зараз 9 років. Йому подобається грати в шахи онлайн. Діти Путіна живуть самітниками в золотій клітці.