Детали рассказал Андрей Юсов – представитель ГУР МО – в эфире FREEДOM. 24 канал. Ситуация на фронте остается тяжелой.
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Мы находимся в преддверии очень активной фазы. И февраль, и март будут очень активными действиями,
– заявил Юсов.
Он подчеркнул, что россияне продолжают наступать.
В то же время оккупантам не удастся реализовать свои планы. Юсов подчеркнул, что мотивация и мастерство украинских героев, а также техника и оружие, переданное странами-партнерами, преломят течение российских наступательных действий.