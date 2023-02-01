Актуальную информацию с фронта и тыла сообщили в Генштабе ВСУ. Что происходит на направлениях и какие успехи делают украинские воины – читайте дальше.

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Враг продолжает обстреливать мирное население

Как отмечают в Генштабе, в течение суток по гражданской инфраструктуре Славянска и Краматорска Донецкой области захватчики нанесли 2 ракетных и 2 авиационных удара. Кроме того, враг совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня.

В приграничных с Украиной районах враг содержит определенные подразделения, не прекращает осуществлять минометные и артиллерийские обстрелы по районам украинских населенных пунктов.

В частности, за сутки оккупанты обстреляли населенные пункты на:

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Новопавловском;

Запорожскому;

Херсонском направлениях.

Оккупанты готовятся к наступлению

В Генштабе отмечают, что враг активно ведет разведку, а на отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на огромные потери, российская армия продолжает попытки наступательных действий в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Кроме того, противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру на временно захваченной территории в своих целях. Следовательно, городскую больницу Днепрорудного Запорожской области российские оккупанты используют как военный госпиталь. Медикаменты и врачи-хирурги привезли из России.

Россияне угрожают жителям Луганской области

По информации Генштаба, оккупанты продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека. В Старобельске Луганской области российские оккупационные власти заставляет людей отдавать детей, в возрасте от 6 лет, к так называемому казацко-кадетскому корпусу для вроде бы "правильного патриотического воспитания".

Причем людям, которые отказываются отдавать своих детей в указанный корпус, угрожают лишением родительских прав.

Успехи ВСУ на фронте

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы и пункт управления оккупантов.

Заметим, что за прошедшие сутки наши бойцы ликвидировали почти 1000 оккупантов, а точнее – 920 русских солдат. Следовательно, с начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла 128 420 бойцов.