Только за минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 920 захватчиков. Впрочем, данные не окончательны, поскольку Генштаб постоянно уточняет информацию.
Обратите внимание Еще 850 оккупантов отправились к Кобзону на гастроли: потери врага 31 января
Потери врага в технике
- танков – 3209;
- боевых бронированных машин – 6382;
- артиллерийских систем – 2207;
- РСЗО – 458;
- средств ПВО – 221;
- самолетов – 293;
- вертолетов – 284;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951;
- крылатых ракет – 796;
- кораблей /катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5061;
- специальной техники – 200.
Актуальные потери врага по состоянию на 1 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ
Если говорить о потерях за прошедшие сутки, то нашим защитникам и защитницам удалось не только уничтожить 920 оккупантов. Также в металлолом превратили 8 танков, 4 боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, 4 РСЗО, а также 13 автомобилей и автоцистерн врага.
Враг терпит потери, но лезет в наступление
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба. В ведомстве отметили, что российские захватчики продолжают наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях. И их не останавливают безумные потери, которые они несут. Известно также о безрезультатных наступательных действиях на Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Также наши подразделения Сил обороны отбили ряд атак вблизи населенных пунктов Донецкой области. Речь идет о Ямполевке, Спорном, Раздолевке, Благодатном, Красной Горе, Бахмуте, Клещеевке, а также Парасковиевке.
Заметим, что в районе Новоивановки в Луганской области оккупанты развернули военный госпиталь. В нем на лечении находятся около 100 российских захватчиков.
В традиционной для россиян манере степень тяжести ранений занижают. Но это еще не все. Никто ничего не фиксирует в медицинских документах. Бойцов как-нибудь залатают и гонят обратно на фронт.