Только за минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 920 захватчиков. Впрочем, данные не окончательны, поскольку Генштаб постоянно уточняет информацию.

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Потери врага в технике

танков – 3209;

боевых бронированных машин – 6382;

артиллерийских систем – 2207;

РСЗО – 458;

средств ПВО – 221;

самолетов – 293;

вертолетов – 284;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951;

крылатых ракет – 796;

кораблей /катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5061;

специальной техники – 200.



Актуальные потери врага по состоянию на 1 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ​

Если говорить о потерях за прошедшие сутки, то нашим защитникам и защитницам удалось не только уничтожить 920 оккупантов. Также в металлолом превратили 8 танков, 4 боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, 4 РСЗО, а также 13 автомобилей и автоцистерн врага.

Враг терпит потери, но лезет в наступление

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба. В ведомстве отметили, что российские захватчики продолжают наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях. И их не останавливают безумные потери, которые они несут. Известно также о безрезультатных наступательных действиях на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Также наши подразделения Сил обороны отбили ряд атак вблизи населенных пунктов Донецкой области. Речь идет о Ямполевке, Спорном, Раздолевке, Благодатном, Красной Горе, Бахмуте, Клещеевке, а также Парасковиевке.

Заметим, что в районе Новоивановки в Луганской области оккупанты развернули военный госпиталь. В нем на лечении находятся около 100 российских захватчиков.

В традиционной для россиян манере степень тяжести ранений занижают. Но это еще не все. Никто ничего не фиксирует в медицинских документах. Бойцов как-нибудь залатают и гонят обратно на фронт.