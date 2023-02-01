Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба от 1 февраля. В ведомстве отмечают, что оккупанты продолжают наступление, хотя и несут бешеные потери.
Читайте также Может произойти в ближайшие недели: Данилов говорит, что Россия готовится к серьезной эскалации войны
Статистика потерь не останавливает наступление
По имеющейся информации, оккупанты продолжают наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях. Там захватчики терпят немалые потери. Также безрезультатные наступательные действия фиксировали на Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Известно, что за прошедшие сутки подразделениям Сил обороны удалось отбить атаки вблизи ряда населенных пунктов в Донецкой области. Речь идет о Ямполевке, Спорном, Раздолевке, Благодатном, Красной Горе, Бахмуте, Клещиевке, а также Парасковеевке.
Вкратце пройдемся актуальными данными по поводу потерь врага. Известно, что в районе Новоивановки на Луганщине оккупанты обустроили очередной военный госпиталь. На лечении в нем находится около 100 захватчиков.
Интересно, что степень тяжести ранения традиционно занижают. Более того, в медицинских документах ничего не зафиксируют. Как только боец получает кое-какую медицинскую помощь, его отправляют на фронт.
Заметим, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам скопления живой силы врага. Кроме того, зафиксировали 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Результативную работу проделали ракетчики и артиллеристы. Им удалось поразить 13 районов скопления живой силы, 1 пункт управления, а также 1 склад с боеприпасами.
Какая ситуация на разных направлениях
- Волынский, Полесский, Северский, Слобожанский. Существенных изменений не было выявлено. Также не зафиксировали наступательных группировок врага. В то же время оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты на Сумщине и Харьковщине.
- Купянское направление. Под обстрелы оказались позиции наших защитников в районах ряда населенных пунктов.
- Лиманское направление. Оккупанты открыли огонь по нескольким населенным пунктам в Луганской области.
- Бахмутское направление. Не обошлось без обстрела городов и сел на Донетчине.
- Авдеевское и Новопавловское направление. Под огонь попало более десятка населенных пунктов, расположенных там.
- Запорожское направление. Враг обстрелял районы 20 населённых пунктов. В частности, Времивку и Новополь на Донетчине и Малиновку, Гуляйполе, Чаривное, Орехов и Новоданиловку в Запорожье.
- Херсонское направление. Под обстрелы из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов попал 21 населенный пункт. Речь идет о Золотой Балке, Николаевке, Тягинке, Понятовке, Антоновке, Берегово, Янтарном и самом Херсоне. К сожалению, есть жертвы среди мирных жителей.