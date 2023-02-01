Об этом для 24 Канала рассказал политолог Андрей Вигиринский.

К теме На 150 километров: США готовятся впервые предоставить ВСУ оружие большей дальности, – Reuters

"В США все еще остаются так называемые красные линии. Ракет на 300 километров мы еще не получили. Здесь вопрос не в символических красных линиях. США предоставляют те виды вооружения, которые необходимы исходя из ситуации на фронте. Исходя из их аналитики, Россия таки учится на своих ошибках", – рассказал эксперт.

Обратите внимание – Андрей Вигиринский о дальнобойных ракетах для Украины: смотрите видео

Как ракеты изменят ситуацию на фронте

Если говорим о тыловом обеспечении россиян, то, как отметил Вигиринский, они отодвинули его, насколько возможно и HIMARS труднее работать. В таких условиях, при недостаточном количестве танков, артиллерии, отсутствии авиации, Украине становится все сложнее поражать врага и делать его наступательные действия менее эффективными.

США это осознают и предоставляют ракеты, которыми можно бить по военным целям тылового обеспечения россиян на большем расстоянии. Если удастся с использованием этих ракет заставить Россию отодвинуть свои тыловые части на расстояние хотя бы 100 километров, то поставки для находящихся на первой линии или на нуле оккупантов будут крайне сложными, – считает Вигиринский.

Он отметил, что соответственно будет возможность замедлить врага и при поступлении тяжелой бронетехники и определенных авиасредств наступать. Политолог подчеркнул, что надо отодвинуть российскую армию от тех пределов, которые она занимает сегодня.

"Наши союзники не действуют по принципу красных линий. То есть они не отрицают что-то до конца, а действуют постепенно в ответ на маневры России. Пока об этом говорить рано, но если со временем мы получим ракеты дальностью 300 километров, то это будет что-то похожее на преодоление условной красной линии, связанной с снабжением самолетов", – считает Вигиринский.

Аудит от США

Политолог также упомянул об американских аудиторах, работающих в Украине. Он считает, что ситуацию освещают не слишком правильно, поскольку аудиторы расследуют хищения, в частности, еще до того, как оружие попало на территорию Украины.

"США проверяют и свою систему, и нашу. Конечно, в тесной координации. Нет речи о том, что к нам приехал аудитор, который будет ходить по линии фронта", – объяснил политолог.