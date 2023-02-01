Про це для 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

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"У США все ще залишаються так звані червоні лінії. Ракет на 300 кілометрів ми ще не отримали. Тут питання не в символічних червоних лініях. США надають ті види озброєння, які необхідні, виходячи із ситуації на фронті. Виходячи з їхньої аналітики, Росія таки вчиться на своїх помилках", – розповів експерт.

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Як ракети змінять ситуацію на фронті

Якщо говоримо про тилове забезпечення росіян, то, як зазначив Вігірінський, вони його відсунули, наскільки можливо й HIMARS важче працювати. За таких умов, при недостатній кількості танків, артилерії, відсутності авіації, Україні стає дедалі складніше вражати ворога й робити його наступальні дії менш ефективними.

США це усвідомлюють і надають ракети, якими можна бити по військових цілях тилового забезпечення росіян на більшій відстані. Якщо вдасться з використанням цих ракет змусити Росію відсунути свої тилові частини на відстань хоча б 100 кілометрів, то постачання для окупантів, які перебувають на першій лінії чи на нулі, буде вкрай складним, – вважає Вігірінський.

Він зазначив, що, відповідно, буде можливість сповільнити ворога і при надходженні важкої бронетехніки та певних авіазасобів наступати. Політолог наголосив, що треба відсунути російську армію від тих меж, які вона займає сьогодні.

"Наші союзники не діють за принципом червоних ліній. Тобто вони не заперечують щось до кінця, а діють поступово у відповідь на маневри Росії. Поки про це говорити зарано, але якщо з часом ми отримаємо ракети дальністю 300 кілометрів, то це буде щось схоже на подолання умовної червоної лінії, пов'язаної з постачанням літаків", – вважає Вігірінський.

Аудит від США

Політолог також згадав про американських аудиторів які працюють в Україні. Він вважає, що наразі ситуацію висвітлюють не надто правильно, оскільки аудитори розслідують розкрадання, зокрема, ще до того, як зброя потрапила на територію України.

"США перевіряють і свою систему, і нашу. Звісно, в тісній координації. Немає мови про те, що до нас приїхав аудитор, який ходитиме по лінії фронту", – пояснив політолог.