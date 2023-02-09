Основные и активные боевые действия происходят в Луганской и Донецкой областях. Они достаточно масштабны, потому что когда все ожидали наступления, то это и есть масштабное наступление, оно уже началось, хотя можно сказать, что и не заканчивалось определенное время. Россия усиливает давление количеством людей, которых отправляет насмерть. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Смерть против жизни

По словам советника ОП, Владимир Путин "оттестировал" свое общество, когда начинал частичную мобилизацию в России. Он предложил обществу "получить наслаждение" от массовой смерти детей россиян. Кремлевский диктатор не увидел сопротивления этой концепции и понял: у него бездонное количество людей, которые можно отправлять на смерть.

"Мы живем в другой цивилизации от России. Хотя Европа некоторое время считала, что Россия – это такие же люди, как они, только говорят на русском языке", – утверждает Михаил Подоляк.

Сегодня они понимают, продолжил советник, что русские – это люди фактически с другой планеты или параллельной вселенной, где смерть за неизвестные цели или цели олигархов – это круто.

Как мы уже увидели, там люди готовы умирать и за автомобили, которые выдают семьям погибших, и за шубы. Это выглядит очень странно. А мы живем в другой вселенной – у нас ценится жизнь, мы хотим иметь "открытые двери" – путешествовать по миру и жить в комфортных условиях, выстраивать карьеры, общаться с друзьями и т.д.

– говорит советник Офиса Президента.

Именно на это Путин делает ставку. Он понимает, что в его лагере люди готовы умирать, а в Европе и Украине люди готовы жить.

"Это две разные мировоззренческие концепции – смерть против жизни. И у него расчет на эту эмоциональную составляющую, на то, что жизнь уступит смерти", – объясняет Подоляк.

Диктатор может бросить на войну 200 или 300 тысяч человек, все эти военные погибнут, но для Путина это не имеет никакой ценности. В то же время, для Украины каждая смерть наших людей – это огромная трагедия.

Глава Кремля понимает, что ресурсно нет никаких "вундервафель" и "аналоговнет", он проигрывает нам тотально в вооружении, поэтому они постоянно говорят, что передача бронетехники и авиации – это прямое вмешательство НАТО в войну. Хотя международное право говорит, что легальная передача оружия – это не вмешательство в конфликт,

– подчеркивает советник ОП.

Потому что идет война России против Украины. Любая страна может помочь государству, что ведет оборонную войну – в любом объеме, и это в рамках права не вмешательство в войну.

"Путин считает, что у него этого бездонного ресурса смерти достаточно для того, чтобы эмоционально напугать Европу количеством смертей в 21 веке. Он говорит, что россиян тоже много гибнут, а это молодые ребята, которые могли приезжать в Европу и платить какое-то туристическое собрание. Диктатор нерационально мыслит", – подытожил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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