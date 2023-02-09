Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он уверен, что такие утверждения Украина должна опровергать и четко объяснять свою позицию.

Смотрите также Чтобы Россия проиграла, нам нужно увеличить ее потери в 3 – 5 раз, – ОПУ

На опасения Илона Маска Подоляк ответил, что "у Украины нет наступательных целей, наше государство ведет оборонную войну своих земель".

Чем обусловлены заявления Маска

Советник главы ОПУ отметил, что компания SpaceX с первых дней войны помогает Украине, предоставляя эффективную мобильную систему связи.

Подобные заявления Илона Маска, по мнению Подоляка, указывают на то, что, кроме бизнесмена и разработчика инновационных технологий, он хочет иметь репутацию политической экспертизы. Потому ищет возможность говорить об этом на других уровнях, комментировать политику Соединенных Штатов Америки, политику Украины, политику глобального мира в целом.

Но мы должны объяснять, к чему приведет такая позиция. Она приведет к увеличению смертей гражданского населения, увеличению смертей среди украинских детей, увеличению потерь среди наших военных,

– подчеркнул говорящий.

Полный разговор с Михаилом Подоляком: смотреть видео

Ответ Украины

Подоляк уверен, что Украина не должна говорить в ультимативном формате, ведь Илон Маск действенно помогает стране. Украина должна говорить о ее целях, о потерях, которые несет, объяснять, почему это правильно и справедливо.

В подобном контексте нужно разговаривать не только с компанией SpaceX, убежден политик. Он вспомнил, что многие мировые бизнесы до сих пор работают и платят налоги в России. Враг сейчас использует около 70% своего бюджета, чтобы вести войну в Украине.

Так налоги международных компаний используются для геноцида украинского населения. Я думаю, об этом тоже нужно постоянно говорить. Периодически советую называть бренды этих компаний и количество налогов, которые они платят в России,

– резюмировал Подоляк.

Заявления Илона Маска: последнее