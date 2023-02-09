Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він переконаний, що такі твердження Україна повинна спростовувати і чітко пояснювати свою позицію.

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На побоювання Ілона Маска Подоляк відповів, що "в України не має наступальних цілей, наша держава веде оборонну війну своїх земель".

Чим зумовлені заяви Маска

Радник голови ОПУ зауважив, що компанія SpaceX з перших днів війни допомагає Україні, надаючи ефективну мобільну систему зв'язку.

Подібні заяви Ілона Маска, на думку Подоляка, вказують на те, що крім бізнесмена та розробника інноваційних технологій, він хоче мати репутацію політичної експертизи. Тому шукає можливість говорити про це на інших рівнях, коментувати політику Сполучених Штатів Америки, політику України, політику глобального світу в цілому.

Але ми маємо пояснювати, до чого призведе така позиція. Вона призведе до збільшення смертей цивільного населення, збільшення смертей серед українських дітей, збільшення втрат серед наших військових,

– наголосив мовець.

Повна розмова з Михайлом Подоляком: дивитися відео

Відповідь України

Подоляк переконаний, що Україна не повинна говорити в ультимативному форматі, адже Ілон Маск дієво допомагає країні. Україна має говорити про її цілі, про втрати, які несе, пояснювати, чому це правильно та справедливо.

В подібному контексті потрібно розмовляти не лише з компанією SpaceX, переконаний політик. Він згадав, що багато світового бізнесу досі працює та платить податки у Росії. Натомість ворог зараз використовує близько 70% свого бюджету, аби вести війну в Україні.

Так податки міжнародних компаній використовуються для геноциду українського населення. Я гадаю, про це теж потрібно постійно говорити. Періодично я раджу називати бренди цих компаній і кількість податків, які вони сплачують у Росії,

– резюмував Подоляк.

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