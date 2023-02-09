Саме тому Україна постійно говорить партнерам про необхідну для наших воїнів зброю. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Україна має збільшити втрати Росії

По-перше, за допомогою нового озброєння Збройні Сили України змогли б відвести війну на певну відстань та зберегти цінні життя наших бійців. Водночас збільшити втрати загарбників, щоб це врешті шокувало самих росіян.

Так, наразі громадяни країни-агресорки живуть у "північнокорейській інформаційній реальності": не обговорюють свої втрати, а говорять лише про втрати нашої держави. Ба більше, росіяни навіть радіють загибелі громадян Туреччини внаслідок землетрусу.

Отже, Україні треба більше говорити про наші ресурсні можливості та доносити це до союзників. До того ж останніми днями ми бачили абсолютно чіткі політичні заяви щодо того, що Росія обов'язково має програти у цій війні.

Для того, щоб Росія програла, ми маємо збільшити її втрати ще у 3 – 5 разів, тоді це дійсно шокуватиме,

– підкреслив радник очільника ОПУ.

На його думку, в Росії має виникнути новий олімпійський рух під назвою – "хоронимо по всій країні максимальну кількість людей". Так, є ймовірність, що це спричинить шокуючу соціально-протестну реальність. Однак наразі цього ще немає.

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Актуальні втрати ворога станом на 9 лютого

За майже рік з початку повномасштабного вторгнення українські захисники демілітаризували вже 135 010 російських окупантів. Лише упродовж минулої доби загарбники втратили 910 одиниць особового складу. Крім того, ЗСУ перетворили на брухт безліч військової техніки ворога.