Именно поэтому Украина постоянно говорит партнерам о необходимом для наших воинов оружии. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
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Украина должна увеличить потери России
Во-первых, с помощью нового оружия Вооруженные Силы Украины смогли бы отвести войну на определенное расстояние и сохранить ценные жизни наших бойцов. В то же время увеличить потери захватчиков, чтобы это, наконец, шокировало самих россиян.
Так, граждане страны-агрессора живут в "северокорейской информационной реальности": не обсуждают свои потери, а говорят только о потерях нашего государства. Более того, россияне даже радуются гибели граждан Турции в результате землетрясения.
Следовательно, Украине нужно больше говорить о наших ресурсных возможностях и доносить это до союзников. К тому же, в последние дни мы видели абсолютно четкие политические заявления относительно того, что Россия обязательно должна проиграть в этой войне.
Для того чтобы Россия проиграла, мы должны увеличить ее потери еще в 3 – 5 раз, тогда это действительно будет шокировать,
– подчеркнул советник главы ОПУ.
По его мнению, в России должно возникнуть новое олимпийское движение под названием – "хороним по всей стране максимальное количество людей". Так, есть вероятность, что это приведет к шокирующей социально-протестной реальности. Однако пока этого еще нет.
Актуальные потери врага по состоянию на 9 февраля
Спустя почти год с начала полномасштабного вторжения украинские защитники демилитаризовали уже 135 010 российских оккупантов. Только за прошедшие сутки захватчики потеряли 910 единиц личного состава. Кроме того, ВСУ превратили в металлолом множество военной техники врага.
- танков – 3 255 (+2);
- боевых бронированных машин – 6 468 (+10);
- артиллерийских систем – 2 244 (+8);
- РСЗО – 463 (+2);
- средств ПВО – 232 (+4);
- самолетов – 295;
- вертолетов – 285;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 967 (+6);
- крылатых ракет – 796;
- кораблей и катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 121 (+9);
- специальной техники – 211.