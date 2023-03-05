У Генштабі ЗСУ розкрили подробиці суперечок у вищому керівництві Росії.

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Чому між Шойгу та генералом Мурадовим виник конфлікт

У лютому 2023 року Путін присвоїв командувачу східним військовим округом Рустаму Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку.

Натомість зараз, за даними Генштабу ЗСУ, Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну.

За наявною інформацією, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки,

– повідомили у Генштабі.

Втрати росіян у війні – колосальні

Від початку повномасштабної війни в Україні станом на ранок 5 березня 2022 року на фронті загинули щонайменше 153 120 російських військових.

Також окупанти втратили понад 3414 танків, 6 692 бойових броньованих машин, 2 426 артилерійських систем, 488 РСЗВ, 248 засобів ППО, 302 літаки, 289 гелікоптерів – 289, 18 кораблів та катерів, понад 2 тисячі безпілотників та багато іншої техніки.



Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ