Це свідчить, що росіяни шукають новий підхід, як обходити українську систему ППО. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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За словами військового, зараз росіяни використовують тактику намацування певних механізмів української ППО, використовують креативний підхід, залучають різні методики. Більшість з них не спрацьовують, тому їх відкидають. Раніше, наприклад, використовували повітряні кулі, які не дали результатів, тепер цю ідею не застосовують.

Авіація на півдні

14 березня росіяни також спробували вийти ланкою для пусків на Одеське узбережжя, зауважив Світан, імовірно, це були протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Намагаються вишукувати нашу лінію протиповітряної оборони, вибити локатори. Звісно, отримали зворотне, оскільки ці ракети все-таки старі, їх досить непогано можна збити, коли зрозуміло з якого боку вони йдуть,

– додав експерт.

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Авіація на сході

Літаки, що 14 березня перебували на півночі та сході виконували різні завдання, повідомив військовий.

Зі сходу літаки заходили на великих висотах, найімовірніше, примірялися працювати авіабомбами. Останнім часом зі східного боку в районі Куп'янська, Сватового, Кремінної, Бахмута та Авдіївки ворог намагається готувати скидання керованих авіабомб з висоти близько 10 кілометрів. Дальність таких бомб складає від 25 до 40 кілометрів.

Але поки не підходять, бояться наших систем ППО. В них на кожному літаку стоїть система попередження про опромінення (СПО). Певно, вони підходять до лінії фронту, СПО їх попереджує про опромінення нашими радарами і вони відходять,

– припустив полковник.

Він додав, що іноді все ж на лінії зіткнення потрапляють такі бомби.

Фальш-цілі

Щодо фальш-цілей росіян, полковник припустив, що росіяни використовують системи радіоелектронної боротьби, які формують фальшиві цілі на екранах блокаторів, не пускаючи ракет.

Цим ворог переводить українські локатори з пасивного в активний режим, для того, щоб визначити цілі, також намагається виманити українські ракети на фальш-ціль.

Ми можемо по ній вдарити ракетою, втративши її, оскільки ракета коштує певних коштів, до того ж їх не так багато. Це є один з механізмів, як росіяни креативно підходять та прощупують нашу систему ППО,

– резюмував полковник.

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