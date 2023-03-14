Була загроза через різні типи тактичної авіації. Про це інформує 24 Канал.

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Чому лунала повітряна тривога


Карта повітряної тривоги / Скриншот