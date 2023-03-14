Була загроза через різні типи тактичної авіації. Про це інформує 24 Канал. Зверніть увагуЛише такий метод: військовий експерт пояснив, як вберегти українців від ракетних атак Чому луналаповітряна тривога 11:17Відбій авіаційної загрози. 11:10 У Києві та інших областях –відбій повітряної тривоги. 11:02На Миколаївщині знову оголошено повітряну тривогу. Водночас повідомляється про вибухи в Очакові. 11:01 Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ті ракети, якими зараз часто по одній обстрілюють з півночі та з півдня з повітря, – швидше за все, протирадарні. Окупанти шукають нашуППО. 11:00 На Півночі без змін, велика кількість авіації. Були фальш-цілі на Шостку та на Дніпро раніше. 10:58Тривога знову сунеться на Південь. За повідомленням моніторингових груп, літаки повернулися на пускові рубежі. 10:55 Два розвідувальні БпЛА продовжують працювати вздовж кордону на півночі. 10:46 На Півдні почалися відбої повітряної тривоги. 10:42 У небі перебуває: 3 борти тактичної авіації Росії в акваторії Чорного моря, 4 над Брянською областю, 2 над Курською, 4 над Воронезькою областю. Щодо цілі у напрямку Дніпропетровщини – вона зникла над Запорізькою областю, можливо – влучання біля лінії фронту. 10:40 Є ще кілька цілей у бік Чернігова, поки вони на території Росії. Можливо, фальш-ціль, залишайтеся в безпечному місці. 10:39У Херсоні знову чутно вибухи. 10:38У Чорному морі також 5 бортів тактичної авіації, були запуски сторону Одесе. Однак наразі, попередньо, прильотів не зафіксовано, відпрацювалаППО над Одещиною (попередньо 4 ракети вдалося збити). 10:37На Півночі все спокійно, поки запусків не зафіксовано, у тому напрямку 5 бортів ворога у районі Курська/Брянська та 4 борти над Воронежем. 10:36Ракета або фальш-ціль на Дніпропетровщину через Запорізьку область. 10:35 В Одесі пролунало щонайменше 2 вибухи, повідомляють про роботу ППО. 10:27Ще близько 4 бортів над Воронежем. 10:26По 5 бортів тактичної авіації на Брянщині та акваторії Чорного моря. 10:21Повторна робота ППО на Одещині. 10:19 Успішна робота ППО на Півдні. 10:06Пуск ракети або фальш-цілі у напрямку Одещини. 10:04 На Півночі та Півдні загроза через різні типи тактичної авіації – Су-34, МіГ-31БМ. 10:03 Тривогу оголосили у декількох областях. Зокрема, у Києві, Київській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській областях. Згодом повітряна тривога почала ширитись Україною. Карта повітряної тривоги / Скриншот