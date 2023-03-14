Також відомо, що поранень зазнали понад 13 тисяч українців. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

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Скільки цивільних загинуло від початку війни в Україні

В ООН зафіксували 21 965 жертв серед цивільного населення України, зокрема 8 231 убитого та 13 734 поранених.

Серед поранених – 413 хлопчиків та 295 дівчаток, а також 271 дитина, стать якої поки не вдалося встановити.

Також загинули 3 664 чоловіки, 2 173 жінки, 260 хлопчиків та 203 дівчинки. До речі, стать 31 дитини та 1 900 дорослих поки не встановлено.

Важливо! В ООН наголосили, що реальні цифри – значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де були інтенсивні бої, затягнулися. Це стосується, зокрема, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька.

Окупанти зазнають шалених втрат на війні

Станом на 14 березня Росія втратила 160 540 своїх вояк. Тільки за минулу добу Сили оборони мінуснули 740 ворогів. Втрати у техніці: